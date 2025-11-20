Зеленський не прогнеться – навіть не через те, що не боїться нових викриттів, хоч би якими вони були, а через те, що народ не дозволить йому здати суверенітет нації. У цьому контексті нові корупційні викриття в Україні підуть лише на користь українській державі: воно очиститься від гнилі, на якій би висоті вона не засідала, і стане більш ефективним у протистоянні російському злу.

Трамп, Віткофф та Путін знову прорахувалися. Все тому, що тепер Київ без окрику із США сам вирішує, що і як знищувати на російській території. Удари по нафтопортах, НПЗ та підстанціях продовжиться, як продовжиться і надзвичайне виснаження російської армії, що демонструє нездатність вести сучасну війну. Путін не зможе здобути без бою те, що в бою йому не здобути ніколи. Росія програє та задихнеться, а Трамп їй не допоможе, як не зумів він допомогти їй у минулому.

Суєта Дмитрієва, який намагається разом із Віткоффом зі схвалення Трампа продати Україну з торгів, виглядає як біганина зайця по арені цирку – смішно та шкода. Велика держава США зусиллями Трампа перетворилася на убогий посміховисько з іграми в наперсточництво. В умовах, коли Захід потребує сильного лідерства для протистояння ексзистенційному злу в особі Китаю та Росії, ми отримуємо розмазню, що складається з помилок щодо Фрейда від Віткоффа, який, взявшись за налагодження миру в Україні, не здатний встежити, що робить його ліва рука у Твіттері.