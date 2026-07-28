Трамп вражений тим, що Україна переносить бойові дії вглиб російської території

З’являється дедалі більше свідчень того, що адміністрація США змінила свою думку щодо становища та можливостей України. Понад рік Дональд Трамп у приватних розмовах із радниками наполягав, що Україна програє. Але в останні тижні президент став значно оптимістичніше оцінювати Україну та Володимира Зеленського.

Трамп вражений стійкістю українського лідера та тим, що Україна переносить бойові дії вглиб російської території, пише The Wall Street Journal. Крім того, Трамп високо оцінив українську індустрію безпілотників – особливо її здатність протистояти тим самим дронам, з якими американські військові стикаються під час війни з Іраном.

Видання окремо відзначило український удар по суднах, що перевозили зброю між Іраном і Росією через Каспійське море. На думку WSJ, Україна "продемонструвала нову здатність завдавати ударів по критично важливій лінії постачання, що зв’язує Тегеран з одним із його найважливіших військових партнерів". Цей крок, зазначає видання, "може ще більше зміцнити повагу Трампа до бойових можливостей України".

І справа не лише в повазі. Київ зараз може виступити активним військовим союзником США. Там, де американцям з тих чи інших причин може бути незручно завдавати ударів, тепер є українські можливості. І, на відміну від тих самих країн НАТО, Україна зовсім не боїться їх застосовувати.

Сьогодні ввечері український президент зустрінеться з Трампом. Перед цим запланована зустріч Зеленського та Нетаньягу. Було б дуже добре, якби ці переговори стали проривом у відносинах між США, Ізраїлем та Україною.