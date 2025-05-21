Трамп образився і відпустив переговори на самоплив

Резюме двогодинної телефонної розмови Трампа з колективним путіним – нехай обидва визначні діячі напишуть меморандум і швидше, а я йду готуватися до війни з Китаєм і рятувати Сирію від Нетаньяху, якому теж прилетіло. Я старий, дурний і жадібний, тож нехай з РФ розбирається юний геній стратегій та ігри на роялі з його 5-6 суперменеджерами.

Природна реакція будь-якої людини, не схильного до самокатування, а Трамп до неї точно не схильний. Але в кремлі в це не повірили, і ведмедів уже 20 травня включив стару пісню про головне – Україна перебуває під прямим керуванням США та ЄС, і взагалі в ній немає нікого легітимного, з ким можна говорити. Тому, якщо ми говоримо з ними, то нехай вважають це величезною ласкою і віддадуть Запоріжжя та Херсон. Медведєв уже вибудовує алібі кремлівцям, чому вони не змогли написати спільний меморандум із Банковою та подати Трампу у призначений термін.

Розмова довгою о другій годині – надійний показник його складності, навіть із поправкою на переклади під час нього. Такий же надійний, як і однотипні прес-релізи про нього в США та РФ, які показують, що Трамп таки примусив кремлівців до чогось. Якби не змусив, то вони зараз гордо котили б бочку на нього або помістили фразу "сторони провели продуктивний обмін думками". Але цього немає, натомість є фраза Трампа, що він поки не випускає Ліндсі Грема з його пекельними санкціями. Є й досить м'який 17 пакет санкцій від Євросоюзу, більшість яких стосується компаній із КНР, а не РФ.

Заявка, що супроводжує його, що ЄС уже почав роботу над 18 пакетом, як і фраза Трампа про відкладене пекло, показують – кремлівці пообіцяли йому 19 травня виконати якесь домашнє завдання. Номінально, написати разом із Банковою меморандум про мир, але це явно не те, чим вони могли переконати Трампа почекати з пеклом.

Професор Соловей повідомив 20 травня, нібито вони обіцяли Трампу зменшити активність на фронті, але без припинення вогню на період написання меморандуму. Проте, ймовірніше, вони лише пообіцяли не бомбити енергосистему і великі міста, але не відмовилися від захоплення в день по одному квадратному кілометру України.

Стриманий тон Солов'я вказує, він розуміє, що давно передбачуваний ним транзит із перехопленням влади знову переноситься на невідомий термін. У травні чи червні точно не відбудеться. Схоже, восени теж, оскільки кремлівці вкинув у ЗМІ, що "путін" нібито домовився 22 квітня із султаном Оману про проведення там у листопаді форуму РФ та Ліги арабських держав щодо Гази. Отже, збирається в ньому брати участь і плани на осінь кремлівці мають.

Поява такої сенсації із запізненням через місяць після візиту султана означає, що її склепали в кремлі на коліні прямо зараз через те, що Європа та США ґрунтовно взялися за режим Нетаньяху. Для Москви це катастрофа. Москва називала себе великим другом усіх арабів, а зближення США, Європи та країн Близького Сходу на темі нафти, сектору Гази та Сирії обіцяє РФ великі неприємності. Союз "путіна" з Нетаньяху теж опиниться під загрозою, а заразом і постачання з Ізраїлю, який третій тиждень веде в Азербайджані переговори із Сирією.

Якщо Нетаньяху змусять вивести війська з частини Голан, то викидання російських окупантів із двох баз у Сирії займе лише кілька годин. В результаті сирійці матимуть багато полонених росіян, яких можна обміняти на українців, які перебувають у в'язницях РФ. Оглядачі, які стверджували у 2015-2016 рр., що Обама хоче обміняти Україну на Сирію, можуть мати рацію, хай і з несподіваного боку.

Трамп починає робити те, що обіцяв – вийти з переговорів як посередник, якщо обидві сторони не слухатимуть його. Трамп зазвичай обіцянки виконує – це після його першого президентства визнано всіма об'єктивними аналітиками. Його рішення вийти з переговорів і віддати РФ на поталу "дрібнкопузою Фінляндії", так її стали різко називати кремлівці, шокувало, але не застало Москву зненацька.

Підтвердженням тому різка увага в ЗМІ до будівництва РФ військових об'єктів на кордоні з Фінляндією. Московити ведуть його давно, але ажіотаж у ЗМІ виник лише, коли кремлівці поскаржилися, що президент Фінляндії налаштовує Трампа проти РФ. Масла підлив Держдеп і повідомив, що Трамп до і після дзвінка "путіну" дзвонив у Гельсінкі з доповіддю. Але ведмедів не може заявити, США перебувають під зовнішнім керуванням Фінляндії. Тому заговорили про "дрібнкопузою Фінляндії", бо розуміють: Трамп може повернутися в переговори у будь-який момент, але не як посередник, а сторона конфлікту.

Якби монобільшість у Верховній Раді в лютому оголосила дату президентських виборів в Україні, як рекомендували Трамп, Грем, Спартц та інші, то ми мали б менше проблем. Але воно вважало за краще малювати карикатури на Трампа та давати медведєву будувати алібі, чому РФ не може написати такий меморандум про мир, який ухвалять в Україні, як попросив Трамп.

Республіканська партія та Трамп перебудовують економіку та менеджмент США під потреби війни, а монобільшість перебудовує все під такі вибори, які вона не програє, але на які не хоче йти. Не хоче при тому, що готується до них з осені 2022 р., коли Байден та Євросоюз дипломатично порушили цю тему. У цьому вся воно знаходило розуміння лише в британських консерваторів, які виходили з досвіду управління монархами ганноверской династією з XVIII в. Але з літа 2024 р. при владі лейбористи і в них інші погляди в принципі, навіть якщо поки вони прямують лінії, позначеної торі.

Рішення Трампа розпочати вихід з переговорів збило монобільшість із сідала, але не збентежило. Більшість сподівається, що все якось устаканиться само собою, що у війну вступить Фінляндія з її 5 млн. населення, і що Трамп, зрозуміло, агент Москви, але не скинув.