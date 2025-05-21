Трамп обиделся и отпустил переговоры на самотек

Резюме двухчасового телефонного разговора Трампа с коллективным путиным – пусть оба выдающихся деятеля напишут меморандум и побыстрей, а я ухожу готовиться к войне с Китаем и спасать Сирию от Нетаньяху, которому тоже прилетело. Я старый, глупый и жадный, поэтому пусть с РФ разбирается юный гений стратегий и игры на рояле с его 5-6 суперменеджерами.

Естественная реакция любого человека, не склонного к самоистязанию, а Трамп к нему точно не склонен. Но в кремле в это не поверили, и медведев уже 20 мая включил старую песню о главном – Украина находится под прямым управлением США и ЕС, и вообще в ней нет никого легитимного, с кем можно говорить. Поэтому, если мы говорим с ними, то пусть считают это величайшим одолжением и отдадут Запорожье и Херсон. Медведев уже выстраивает алиби кремлёвцам, почему они не смогли написать совместный меморандум с Банковой и представить Трампу в назначенный срок.

Разговор длинной в два часа – надёжный показатель его сложности, даже с поправкой на переводы во время него. Такой же надёжный, как и однотипные пресс-релизы о нём в США и РФ, показывающие, что Трамп таки принудил кремлёвцев к чему-то. Если бы не принудил, то они сейчас гордо катили бы бочку на него или поместили фразу "стороны провели продуктивный обмен мнениями". Но этого нет, зато есть фраза Трампа, что он пока не выпускает Линдси Грэма с его адскими санкциями. Есть и достаточно мягкий 17 пакет санкций от Евросоюза, большая часть которых касается компаний из КНР, а не РФ.

Сопровождающее его заявление, что ЕС уже начал работу над 18 пакетом, как и фраза Трампа про отложенный ад, показывают – кремлёвцы пообещали ему 19 мая выполнить некое домашнее задание. Номинально, написать вместе с Банковой меморандум о мире, но это явно не то, чем они могли убедить Трампа повременить с адом.

Профессор Соловей сообщил 20 мая, якобы они обещали Трампу снизить активность на фронте, но без прекращения огня на период написания меморандума. Однако, более вероятно, что они лишь пообещали не бомбить энергосистему и крупные города, но не отказались от захвата в день по одному квадратному километру Украины.

Сдержанный тон Соловья указывает, он понимает, давно предрекаемый им транзит с перехватом власти опять переносится на неизвестный срок. В мае или в июне точно не состоится. Похоже, осенью тоже, так как кремлёвцы вбросил в СМИ, что "путин" якобы договорился 22 апреля с султаном Омана о проведении там в ноябре форума РФ и Лиги арабских государств по вопросу Газы. Следовательно, собирается в нём участвовать и планы на осень у кремлёвцев имеются.

Появление такой сенсации с запозданием через месяц после визита султана означает, её склепали в кремле на коленке прямо сейчас из-за того, что Европа и США основательно взялись за режим Нетаньяху. Для Москвы это катастрофа. Москва называла себя большим другом всех арабов, а сближение США, Европы и стран Ближнего Востока на теме нефти, сектора Газа и Сирии сулит РФ крупные неприятности. Союз "путина" с Нетаньяху тоже окажется под угрозой, а заодно и поставки из Израиля, который третью неделю ведёт в Азербайджане переговоры с Сирией.

Если Нетаньяху принудят вывести войска с части Голан, то выкидывание российских оккупантов с двух баз в Сирии займёт лишь пару часов. В результате у сирийцев будет много пленных русских, которых можно обменять на украинцев, находящихся в тюрьмах РФ. Обозреватели, утверждавшие в 2015-2016 гг., что Обама хочет обменять Украину на Сирию, могут оказаться правы, пусть и с неожиданной стороны.

Трамп начинает делать то, что обещал – выйти из переговоров в качестве посредника, если обе стороны не будут его слушать. Трамп обычно обещания выполняет – это после его первого президентства было признано всеми объективными аналитиками. Его решение выйти из переговоров и отдать РФ на растерзание "мелкопузой Финляндии", так её стали резко называть кремлёвцы, шокировало, но не застало Москву врасплох.

Подтверждением тому резкое внимания в СМИ к строительству РФ военных объектов на границе с Финляндией. Московиты ведут его давно, но ажиотаж в СМИ возник лишь когда кремлёвцы пожаловались, что президент Финляндии настраивает Трампа против РФ. Масла подлил Госдеп и сообщил, Трамп до и после звонка "путину" звонил в Хельсинки с докладом. Но медведев не может заявить, США находятся под внешним управлением Финляндии. Поэтому заговорили о "мелкопузой Финляндии", так как понимают: Трамп может вернуться в переговоры в любой момент, но не в качестве посредника, а стороны конфликта.

Если бы монобольшинство в Верховной Раде в феврале объявило дату президентских выборов в Украине, как рекомендовали Трамп, Грэм, Спартц и другие, то у нас было бы меньше проблем. Но оно предпочло рисовать карикатуры на Трампа и давать медведеву строить алиби, почему РФ не может написать такой меморандум о мире, который примут в Украине, как попросил Трамп.

Республиканская партия и Трамп перестраивают экономику и менеджмент США под нужды войны, а монобольшинство перестраивает всё под такие выборы, которые оно не проиграет, но на которые не хочет идти. Не хочет, притом, что готовится к ним с осени 2022 г., когда Байден и Евросоюз дипломатично подняли эту тему. В этом оно находило понимание только у британских консерваторов, исходивших из своего опыта управления монархами ганноверской династией с XVIII в. Но с лета 2024 г. у власти лейбористы и у них другие взгляды в принципе, даже если пока они следую линии, обозначенной тори.

Решение Трампа начать выход из переговоров сбило монобольшинство с насеста, но не обескуражило. Монобольшинство надеется, что всё как-то устаканится само собой, что в войну вступит Финляндия с её 5 млн. населения, и что Трамп, разумеется, агент Москвы, но не изверг.