Трамп ''наробив шороху'' і відрізав собі (та іншим) варіанти відступу

Друзі, президент США Дональд Трамп зробив стільки войовничих заяв, що від подиву причаїлися навіть найзапекліші песимісти. Анонсуючи зустріч із Володимиром Зеленським, американський президент демонстративно посміювався над путіним та обговорював потужну союзну підтримку "українського наступу". Звичайно, найгрізніші слова залишаються словами, а ми краще дочекаємося реальних справ. Проте однією своєю риторикою Трамп "наробив шурхіт" і відрізав собі (та іншим) варіанти відступу

Дуже показовою на рівні непристойного жесту у бік Москви пролунала вже вдруге заява, що путін мав закінчити цю війну за тиждень. Але не зміг і тепер безглуздо вже четвертий рік із його вини гинуть не лише українські військові, а й росіяни у великій кількості. Але це про морально-психологічну оцінку, а ось за реальним удушенням російської економіки Трамп оголосив, що Індія обіцяє відмовитися від купівлі російської нафти. Прем'єр Моді начебто ще не коментував ці слова, але малоймовірно, що він оголосить слова американського лідера порожнім балаканцем. Такі заяви відбуваються за категорією платних і дуже дорогих. Отже, схоже, зі збутом нафти в Індію у Москви будуть великі проблеми

Та й головне. Цитую: "Ми говоритимемо із Зеленським про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення", - сказав Трамп. Колеги підказують, що в цьому випадку нас може ввести в оману неточність перекладу. Дуже схожі слова у цьому контексті мають принципову різницю. І Трамп говорив не про "наступ", а про "атакувати". Справді, дуже схоже, але саме в цьому випадку принципова різниця

Іти в контрнаступ і відсувати російську армію у серйозних масштабах зараз ми справді не готові. Будемо реалістами. Звичайно, були у Сирського Харківська операція та Херсонська, коли супротивник від ризику оточення сам відступав на велику відстань. Але зараз не та ситуація. І в наш рішучий та швидкий вихід на межі 1991 року я не вірю. А ось атакувати – це так. Атакувати НПЗ, енергетичну та транспортну інфраструктуру, нафтові термінали, підприємства ВПК – якраз наша сьогоднішня тактика. І з Трампом Зеленський збирався говорити саме про зброю для таких атак – це "Томагавки" та інші ракети для запуску із землі чи літаків.

Трамп, дуже схоже, для предметної розмови "дозрів". І дуже хоче провчити свого незговірливого друга із Москви, який так розчарував американського президента. Войовничі та ультимативні вчорашні заяви міністра війни США чудово гармонують із таким загальним настроєм. Показовий примус Росії до світу і публічне покарання для Трампа має сенс не лише з питання Росії. Нехай із Пекіна теж подивляться, як може обернутися ситуація, якщо Вашингтон розсердиться. Загалом інтереси збіглися. І прочуханка стає неминучою. А Москва у відповідь може тільки тупотіти ніжками і лаятися. Це взагалі нікого не лякає.