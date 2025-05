Топ-5 найкращих готелів Відня, які рекомендують мандрівники: з чудовими ресторанами, ексклюзивними спа-центрами та пам’ятками поруч

Ви плануєте відвідати Відень? Якщо так, вас чекає справжнє задоволення! Відень, місто з багатою історією та культурою, є осередком Священної Римської імперії, центром мистецтва та інтелектуалізму епохи Відродження, домом для таких видатних постатей, як Моцарт, Фрейд і Бетховен. Це місто демонструє 2000 років історії на кожному кроці. Але його образ аж ніяк не виглядає застарілим: сьогодні Відень залишається яскравим і сучасним культурним центром. Як доказ, варто ознайомитися з найкращими готелями Відня, які вражають своєю вишуканістю. Щорічний опит World’s Best Awards визначив, які з найрозкішніших готелів Відня, часто з власною історією, задовольнять найвибагливішого мандрівника.

1. Переможець опитування: The Ritz-Carlton, Vienna

Інтер'єри номерів поєднують сучасність і історичний шарм. Джерело: Image Ritzcarlton.com

Розкішний готель, розташований у самому центрі міста в чотирьох палацах 19 століття, вражає просторими територіями, легендарним сервісом і справжньою австрійською гостинністю. Він має 200 просторих номерів і люксів, зберігаючи теплу та затишну атмосферу.

Лідер у топ-5 улюблених готелів мандрівників у Відні, який заслужено отримав найбільше позитивних відгуків, є ідеальною відправною точкою для дослідження міста. Тераса на даху на 8-му поверсі, де розташований бар AtmSphere Rooftop Bar, пропонує приголомшливі краєвиди Відня, неподалік знаходиться красивий міський парк, а багато знакових пам’яток доступні менш ніж за 20 хвилин: Музей історії мистецтв, найстаріший у світі зоопарк Тіргартен Шенбрунн і Державна опера. Незважаючи на розташування в історичних будівлях, інтер’єри готелю досить сучасні, хоча деякі оригінальні деталі збережені та гармонійно поєднані з новим оточенням, наприклад, величні ковані сходи в холі. Номери класичні з сучасними нотками: стримані кольори стін і тонкі штори контрастують із візерунками на декоративних подушках і покривалах та акцентними творами мистецтва. Найрозкішніший номер у готелі – Президентський люкс площею 190 м², який поєднує сучасний інтер’єр із шармом 19 століття.

Під час перебування в готелі гості можуть зануритися у кулінарну культуру Відня з різноманітними ресторанами, включно з тими, що мають зірки Мішлен, і барами, натхненними різними тенденціями. Любителі м’яса та місцевих продуктів повинні відвідати Dstrikt Steakhouse, стейкхаус від ферми до столу, де гості можуть насолодитися найкращим вибором австрійського м’яса, приготованого на вугіллі, та смачними гарнірами. Pastamara - Bar con Cucina пропонує гостям італійську подорож у невимушеній атмосфері, насолоджуючись переосмисленими варіаціями сицилійської кухні. Окрім бару на даху AtmSphere, готель має ще один бар, класичний жвавий D-bar із видом на бульвар Рінг, який подає легкі закуски та коктейлі з сучасним відтінком, приготовані майстром-міксологом. Члени клубу The Ritz-Carlton також можуть відвідати стильний лаундж на 7-му поверсі для персоналізованого обслуговування та кількох кулінарних пропозицій протягом дня. Ще один бонус для гостей The Ritz-Carlton, який вирізняє його серед інших найкращих готелів Відня з цього топу, – найдовший критий басейн у місті, примітний також підводною звуковою системою, що відтворює класичну музику. Він є частиною Ritz-Carlton Spa Vienna, міського оазису енергії та спокою, який поєднує терапевтичні та цілющі враження з природними елементами. Асортимент послуг широкий: від індивідуальних масажів і процедур до спа-пакетів і фірмових ритуалів. Окрім басейну, спа-центр має фітнес-центр і спеціальні зони відпочинку для чоловіків і жінок, кожна з яких обладнана сухою сауною, парною та підігріваними ліжками.

2. Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel

Ще один із найшикарніших готелів Відня в центрі міста, Bristol вражає своєю спадщиною та розташуванням: поруч із приголомшливою Віденською державною оперою та неподалік від найвизначніших пам’яток, серед жвавих кафе, ресторанів і елегантних бутиків. Ця перлина ар-деко уособлює віденський шарм і винятковий сервіс. Bristol має 150 ексклюзивних номерів, включно з 24 унікальними люксами, які нагадують квартири початку 19 століття. Елегантно оформлені в стилі ар-деко П’єром Івом Рошоном, вони пропонують вишукану атмосферу та найкращі краєвиди на місто. Вони несуть відбиток традицій з 1892 року та демонструють поєднання двох світів – сучасної розкоші та позачасової витонченості.

Bristol стане чудовою базою для дослідження міста за допомогою команди консьєржів, які допомагають кожному гостю відкрити найкраще з віденського досвіду та розкрити секретні скарби міста. Кожен консьєрж – сертифікований експерт у різних галузях і володар відзнаки "Золоті ключі" Міжнародного товариства консьєржів. Готель організовує унікальний досвід для своїх гостей, запрошуючи їх долучитися до шанування віденських майстрів. Консьєрж допоможе відвідати майстерні, щоб зазирнути за лаштунки та дізнатися деякі секрети спадкоємців 300-річної ремісничої традиції. Консьєрж підготує два необов’язкові відвідування подій, щоб гості могли побачити історію скла Лобмайр, ювелірних виробів AE Köchert, фортепіано Бозендорфер, порцеляни Аугартен, взуття Шеер та багато іншого. Як один із найулюбленіших готелів Відня, Bristol пропонує одні з найрозкішніших ресторанів міста. Елегантний Bristol Lounge працює весь день, подаючи класичну австрійську кухню та фірмові інтерпретації шеф-кухаря Стефана Зубера. Сядьте зручно біля каміна, якщо подорожуєте в холодну погоду, щоб насолодитися кулінарними делікатесами, які любили Ріхард Штраус, Енріко Карузо та Густав Малер у свій час, і відчути чудову віденську гостинність. Також варто відвідати післяобідній чай у британському стилі, який подається з вишуканим вибором делікатесів, закусок і солодощів із кондитерської готелю. Бар Bristol – перший американський заклад такого роду в місті, а його коктейльна карта така ж велика та легендарна, як і знамениті гості Bristol.

3. Park Hyatt Vienna

Найкращі готелі Відня вражають з першого погляду. Джерело: Image Hyatt.com

Один із найпрестижніших п’ятизіркових готелів Відня гарантує витонченим мандрівникам незабутній досвід. Готель має 146 розкішних номерів (включно з 42 люксами), які вирізняються вишуканим декором, витонченою атмосферою та сучасним дизайном, створюючи відчуття дому далеко від дому. Шикарні зручні ліжка, мармурові ванні кімнати, підігрів підлоги, ексклюзивні зручності та приголомшливі краєвиди на місто вітають гостей у кожному номері, прикрашеному деревом, перламутром і мармуром.

Кулінарна програма Park Hyatt Vienna складається з ресторану, бару та лаунджів для розкішного перебування та гастрономічного досвіду в самому серці міста. The Bank Brasserie & Bar, розташований у центрі будівлі, має окремий вхід із вулиці Богнергассе. Ресторан використовує місцеві органічні продукти у своїй кухні та зосереджується на нових варіаціях класичних страв брасері. Щоденний сніданок подається у форматі шведського столу. Гості можуть спостерігати за роботою шеф-кухарів завдяки відкритій кухні. Бар The Bank вирізняється преміальними фірмовими коктейлями, натхненними оптичними та сенсорними асоціаціями з часами, коли будівля була банком. Любителі свіжого повітря оцінять можливість відпочити в ексклюзивній зоні The Bolliparadise, розташованій на Богнергассе, щоб спостерігати за жвавим життям Відня, попиваючи фірмове шампанське та смакуючи кулінарні делікатеси. Шанувальники солодощів будуть у захваті від відвідування Café Am Hof, вітрина якого заставлена різноманітними смачними тартами, тістечками та солодощами. Від класичної віденської випічки до сучасних кондитерських виробів – тут знайдеться щось для кожного ласуна, а якщо важко вибрати лише один десерт, попросіть упакувати кілька на винос. Також є лаундж для відпочинку, напоїв і закусок у невимушеній атмосфері та обслуговування в номерах. Park Hyatt Vienna має один із найексклюзивніших спа-центрів, які є в найкращих місцевих готелях. Arany Spa займає підвал колишньої будівлі банку, перетворюючи його на розкішний оазис відпочинку, релаксації та комфорту. Спа-центр має 15-метровий критий басейн, великий фітнес-центр, сауну та спа для волосся. Відвідувачам пропонують широкий асортимент косметичних і beauty-процедур для обличчя та тіла.

4. Hotel Sacher Wien

З моменту відкриття у 1876 році Hotel Sacher завжди був важливою частиною культурної історії Відня, ставши одним із найкращих готелів австрійської столиці. Його гостями були численні знаменитості, від митців до глав держав, такі як президент США Джон Ф. Кеннеді, королева Великої Британії Єлизавета II, Наомі Кемпбелл, Шерон Стоун та багато інших. Hotel Sacher упакував свою славетну історію в позачасову елегантність, пропонуючи публіці 152 номери та люкси, де сучасність і інновації гармонійно поєднуються з традиціями та спадщиною. Висококласна просторість і комфорт демонструють справжній смак розкоші в кожному номері: кришталеві люстри, індивідуально оформлені інтер’єри, оригінальні твори мистецтва, цілодобовий сервіс консьєржа та багато іншого. Мармурові ванні кімнати з підігрівом підлоги та окремими душами доповнюють вишуканий декор спалень, а вікна пропонують краєвиди на пам’ятки міста та дивовижну архітектуру.

Кулінарні заклади в найприголомшливіших готелях Відня, таких як Hotel Sacher, пропонують занурення в австрійську та міжнародну кухню, широкий винний список і фірмові шоколадні десерти. Займіть місце в скляній оранжереї з видом на Віденську оперу, яка влітку перетворюється на простору відкриту терасу, або у величній їдальні ресторану Rote Bar, щоб насолодитися австрійськими рецептами та смачними віденськими класиками під акомпанемент живого фортепіано. Гості будуть зачаровані вражаючою атмосферою ресторану Grüne Bar із люстрою Лобмайр 1883 року та картинами Файстауера, а також вишуканою регіональною кухнею, що тут подається. Вони можуть розслабитися та насолодитися розкішшю з ноткою пізньої ночі в легендарному барі Blaue by Sacher, витонченому притулку з темно-синіми парчевими стінами та кришталевими люстрами. Попивайте смачну каву та насолоджуйтесь випічкою в Café Bel Étage або скуштуйте знаменитий торт Захер і відчуйте віденську кавову культуру в Café Sacher. Завершіть свої культурні та гастрономічні насолоди в готелі найвищим рівнем релаксації. Знайдіть час, щоб оновити себе за допомогою фірмового ритуалу "Шоколадний час", який включає чотири beauty-процедури з використанням какао-бобів, або використовуйте натуральні інгредієнти та передові молекулярні досягнення для догляду за обличчям Seed to Skin. Sacher Boutique Spa також пропонує масажні послуги, beauty-процедури, цілодобову п’ятизіркову тренажерну залу, парну та сауну.

5. Hilton Vienna Plaza

Снідайте, насолоджуючись прекрасними краєвидами міста. Джерело: Image Hilton.com.

У найпрестижнішому районі Відня, на Рінгштрассе, менш ніж за кілометр від знакових архітектурних пам’яток, таких як Віденська державна опера, Ратуша, Собор Святого Стефана та Імператорський палац, розташований один із найшикарніших готелів міста, Hilton Vienna Plaza. Це чудова відправна точка для пішохідних турів Старим містом, а елегантна торгова вулиця Грабен – лише за 10 хвилин ходьби. Готель також розташований неподалік від різдвяного ринку біля Ратуші, тому мандрівники, які їдуть до Відня за порцією різдвяної атмосфери та ярмаркового шарму, люблять зупинятися тут. Будівля, зведена у 1920-х роках, відкрилася у 1988 році як перший дизайнерський готель у місті. Вона прикрашена більш ніж тисячею оригінальних творів мистецтва, цінними архітектурними деталями та численними дизайнерськими меблями. Пізніше її ретельно відреставрували, ожививши унікальний сервіс і ексклюзивні зручності. Віддаючи данину історичній пишноті та поєднуючи її з максимальним комфортом, Hilton Vienna Plaza відкриває двері до сучасного стилю життя міста. Оформлення готелю поєднує дизайн ар-деко та сучасні інтер’єри. Номери та люкси вирізняються елегантними меблями, великими вікнами (які можна відкривати) та мармуровими ванними кімнатами.

Елегантна атмосфера 1920-х років продовжується в ресторані та барі Émile. Його атмосфера натхненна історією реальної людини, Еміля Руже, уродженця Парижа та представника вищого класу. Його вважали денді в найкращому сенсі слова: він багато подорожував, зупиняючись у найкращих готелях Європи, вів богемний спосіб життя, ставши постійним гостем барів і кафе в околицях, але пізніше закохався у Відень і вирішив залишитися тут. Еміль був постійним відвідувачем кількох відомих кафе на Рінгштрассе і часто його можна було побачити в холах місцевих готелів за читанням газет. Він покинув Відень у 1930-х, але його радість життя, стиль і елегантність втілені в одному з найкращих ресторанів міста. Завітайте до Émile, щоб насолодитися австрійською та міжнародною кухнею та доповнити замовлення коктейлем або вінтажним шампанським. Післяобідній чай у холі готелю також вартий відвідування. Пізніше вдень і вночі розслабтеся в барі Émile з келихом фірмових мартіні, абсенту чи інших напоїв. Усі гості готелю отримують доступ до фітнес-центру, а також можуть орендувати велосипед, щоб покататися містом і побачити якомога більше пам’яток. Як один із топ-5 найулюбленіших готелів мандрівників у Відні, Hilton Vienna Plaza втілює найкраще з міста, просякнутого традиціями та різноманітними культурними впливами.