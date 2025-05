Топ-10 розкішних готелів на узбережжі Амальфі: неперевершена елегантність і приголомшливі краєвиди

Узбережжя Амальфі, із його поєднанням величних гір, блакитних морів і мальовничих сіл, є мрією для багатьох мандрівників. Це регіон, де шарм Італії розкривається в повній мірі, пропонуючи п’янке поєднання природної краси та культурного багатства. Чи шукаєте ви романтичну втечу, чи розкішний відпочинок, узбережжя Амальфі має щось для кожного. Ми склали список найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі, які обіцяють незабутній досвід, кожен із яких пропонує світового класу зручності, захоплюючі краєвиди та бездоганний сервіс.

1. Le Sirenuse

Чудовий вид на узбережжя Амальфі з готелю Le Sirenuse. Джерело: https://sirenuse.it/ Чудовий вид на узбережжя Амальфі з готелю Le Sirenuse. Джерело: https://sirenuse.it/

Розташування: Центрально розташований у серці Позітано, Le Sirenuse є одним із найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі. Цей культовий готель височіє над містом, пропонуючи неперевершені краєвиди на Середземне море.

Особливості: Цей розкішний бутик-готель славиться своєю вишуканою атмосферою, поєднуючи античний і сучасний декор. Кожен номер унікально оформлений, багато з них мають приватні балкони з видом на море. Інтер’єри поєднують класичний італійський стиль із сучасними нотками, створюючи теплу та запрошувальну атмосферу.

Харчування: Ресторан готелю із зіркою Мішлен, La Sponda, є родзинкою, пропонуючи вишукану середземноморську кухню, приготовану з найкращих місцевих інгредієнтів. Обід при свічках робить це місце одним із найромантичніших на узбережжі Амальфі.

Зручності: Le Sirenuse має відкритий басейн із приголомшливими краєвидами, сучасний спа-центр із широким спектром оздоровчих процедур і фітнес-центр. Готель також організовує унікальні заходи, такі як прогулянки на човнах уздовж узбережжя та кулінарні майстер-класи з місцевими шеф-кухарями.

Пам’ятки поблизу: За кілька хвилин ходьби від готелю розташовані прекрасні пляжі Позітано, яскраві магазини та чарівні кафе, ідеальні для знайомства з місцевою культурою.

Вебсайт: Le Sirenuse - Hotel in Positano - Amalfi Coast, Italy

2. Belmond Hotel Caruso

Розташування: Розташований на скелі в Равелло, Belmond Hotel Caruso пропонує панорамні краєвиди на узбережжя Амальфі, що робить його одним із найкращих готелів на узбережжі.

Особливості: Розміщений у відреставрованому палаці XI століття, готель поєднує історичний шарм із сучасною розкішшю. Номери та люкси оформлені антикварними меблями, що надають кожному простору унікального характеру. Багато номерів мають приватні тераси з широкими краєвидами на узбережжя.

Харчування: Готель пропонує два виняткових ресторани: Belvedere Restaurant, де подають вишукані страви з приголомшливими краєвидами на узбережжя, та Pool Grill, більш невимушений варіант, де гості можуть насолоджуватися легкими стравами та напоями біля пейзажного басейну.

Зручності: Belmond Hotel Caruso славиться своїм пейзажним басейном, який, здається, зливається з морем і небом. Готель також має розкішний спа-центр, терасні сади та пропонує трансфер до найближчих пляжів. Гості можуть насолоджуватися кулінарними майстер-класами, дегустаціями вин і екскурсіями регіоном.

Пам’ятки поблизу: Готель розташований неподалік від історичного центру Равелло, де можна відвідати знамениті Villa Rufolo та Villa Cimbrone, відомі своїми прекрасними садами та архітектурою.

Вебсайт: Belmond Hotel Caruso | Luxury hotel in Amalfi Coast

3. Santa Caterina

Ніч у готелі Santa Caterina на узбережжі Амальфі. Джерело: booking.com Ніч у готелі Santa Caterina на узбережжі Амальфі. Джерело: booking.com

Розташування: Розташований на скелі поблизу міста Амальфі, Santa Caterina – це сімейний готель, який поєднує шарм традиційної італійської гостинності з сучасною розкішшю, що робить його одним із популярних розкішних готелів на узбережжі Амальфі.

Особливості: Номери та люкси готелю елегантно оформлені в середземноморському стилі з ручною розписною плиткою, антикварними меблями та великими вікнами з захоплюючими краєвидами на море. Багато номерів мають приватні балкони або тераси.

Харчування: Santa Caterina пропонує два ресторани: Glicine, вишуканий ресторан із середземноморською кухнею, та Al Mare, приморський ресторан, що спеціалізується на свіжих морепродуктах. Обидва заклади пропонують приголомшливі краєвиди та використовують найсвіжіші місцеві інгредієнти.

Зручності: Готель має приватний пляж, доступний через скляний ліфт, басейн із морською водою та оздоровчий центр із різноманітними процедурами. Пишні сади навколо готелю створюють спокійний притулок, а гості також можуть займатися водними видами спорту.

Пам’ятки поблизу: За невелику відстань від історичного центру Амальфі, де гості можуть відвідати приголомшливий Амальфійський собор, досліджувати чарівні вулички з магазинами та кафе, а також вирушити в морські прогулянки до найближчих островів.

Вебсайт: Hotel Santa Caterina Amalfi - Luxury Hotel overlooking the sea

4. Il San Pietro

Пляжна тераса готелю Il San Pietro в Позітано. Джерело: booking.com Пляжна тераса готелю Il San Pietro в Позітано. Джерело: booking.com

Розташування: Розташований на драматичній скелі в Позітано, Il San Pietro di Positano славиться своєю ексклюзивною атмосферою та винятковим сервісом, що робить його одним із найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі.

Особливості: Готель пропонує номери з приватними терасами, які відкривають панорамні краєвиди на Середземне море. Кожен номер унікально оформлений, поєднуючи сучасну розкіш із традиційною італійською елегантністю. Віддалене розташування забезпечує приватність і спокій.

Харчування: Ресторан із зіркою Мішлен, Zass, є родзинкою, пропонуючи вишукані страви з інгредієнтів із власного саду готелю. Для більш невимушеного досвіду Carlino пропонує смачні страви на пляжі.

Зручності: Il San Pietro має приватний пляж, розкішний спа-центр із широким спектром процедур, відкритий басейн і тенісний корт. Готель також пропонує прогулянки на човнах уздовж узбережжя, дозволяючи гостям досліджувати регіон із моря.

Пам’ятки поблизу: Гості можуть легко досліджувати чарівне місто Позітано з його вузькими вуличками, наповненими бутіками та кафе, або вирушити в морську подорож до острова Капрі.

Вебсайт: Welcome to Hotel Il San Pietro Positano on the Amalfi coast

5. Palazzo Avino

Розташування: Розташований у серці Равелло, Palazzo Avino розміщений у приголомшливій віллі XII століття, пропонуючи розкішний притулок із захоплюючими краєвидами на узбережжя. Це один із найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі.

Особливості: Номери та люкси готелю елегантно оформлені, поєднуючи антикварні меблі з сучасними зручностями. Багато номерів пропонують краєвиди на море або прекрасні сади. Сама будівля є шедевром архітектури з рожевим фасадом і вишуканими деталями.

Харчування: Palazzo Avino пропонує кілька варіантів харчування, включаючи ресторан із зіркою Мішлен Rossellinis, де гості можуть насолоджуватися вишуканою італійською кухнею. Для легших страв Terrazza Belvedere пропонує невимушений досвід із панорамними краєвидами.

Зручності: Готель має терасу на даху з гідромасажною ванною, підігріваний басейн, розкішний спа-центр і доглянуті сади. Гості також мають доступ до приватного пляжного клубу готелю, де можна розслабитися біля моря.

Пам’ятки поблизу: Розташований неподалік від головних пам’яток Равелло, включаючи знамениті Villa Rufolo та Villa Cimbrone, відомі своїми приголомшливими садами та панорамними краєвидами.

Вебсайт: Palazzo Avino - 5 Stars Hotel in Ravello - Amalfi Coast

6. Monastero Santa Rosa

Розташування: Розташований на скелі в тихому селі Конка-дей-Маріні, Monastero Santa Rosa пропонує спокійну та інтимну атмосферу, що робить його одним із найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі для тих, хто шукає миру та усамітнення.

Особливості: Цей бутик-готель розміщений у відреставрованому монастирі XVII століття, із 20 номерами, кожен із яких унікально оформлений, зберігаючи історичний шарм будівлі. Номери мають склепінчасті стелі, ручну розписну плитку та антикварні меблі, багато з них пропонують приголомшливі краєвиди на море.

Харчування: Ресторан готелю, Il Refettorio, є кулінарною перлиною, пропонуючи середземноморську кухню з свіжих місцевих інгредієнтів. Обідня тераса пропонує захоплюючі краєвиди на море, що робить її ідеальним місцем для романтичної вечері.

Зручності: Monastero Santa Rosa має пейзажний басейн, який, здається, зливається з горизонтом, розкішний спа-центр із широким спектром процедур і доглянуті сади. Готель також надає персоналізовані послуги, включаючи приватні прогулянки на човнах і екскурсії.

Пам’ятки поблизу: Розташований неподалік від міст Амальфі та Позітано, гості можуть легко досліджувати місцевість, відвідувати історичні пам’ятки або вирушати в морські прогулянки до прихованих бухт і пляжів.

Вебсайт: Coastal Italy Resort | Amalfi Coast Resort Hotel & Spa

7. Villa Treville

Розташування: Розташована на скелі в Позітано, Villa Treville пропонує унікальний і розкішний досвід у місці, яке колись було домом італійського оперного режисера Франко Дзеффіреллі. Це один із популярних розкішних готелів на узбережжі Амальфі завдяки своїй артистичній історії та персоналізованому сервісу.

Особливості: Об’єкт поділений на кілька вілл, кожна з яких має власний характер і шарм. Люкси індивідуально оформлені, поєднуючи сучасний і традиційний італійський декор. Багато люксів мають приватні тераси з приголомшливими краєвидами на море та навколишній ландшафт.

Харчування: Villa Treville пропонує кулінарний досвід, який акцентує увагу на місцевих інгредієнтах і автентичних італійських смаках. Гості можуть насолоджуватися стравами в різних мальовничих місцях на території, від тераси до саду.

Зручності: Готель пропонує персоналізовані послуги, включаючи приватні прогулянки на човнах, кулінарні майстер-класи та екскурсії регіоном. На території є пишні сади, приватні тераси та доступ до відокремленого пляжу.

Пам’ятки поблизу: Ідеально розташований для дослідження Позітано з його чарівними вуличками, бутиками та кафе, а також для морських подорожей до Капрі чи інших найближчих напрямків.

Вебсайт: Villa Treville Positano - Luxury Hotel - Amalfi Coast

8. Hotel Villa Cimbrone

Унікальна архітектура вілли Чімброне в Равелло. Джерело: booking.com Унікальна архітектура вілли Чімброне в Равелло. Джерело: booking.com

Розташування: Розташований в історичному центрі Равелло, Hotel Villa Cimbrone – це культовий розкішний притулок, який пропонує ідеальне поєднання історії, елегантності та приголомшливої краси. Розташований високо на скелі, готель відкриває одні з найчудовіших краєвидів на узбережжя Амальфі, що робить його одним із найкращих розкішних готелів на узбережжі.

Особливості: Розміщений у історичній віллі XII століття, Hotel Villa Cimbrone є шедевром італійської архітектури та дизайну. Номери та люкси елегантно оформлені, поєднуючи антикварні меблі з сучасними зручностями. Кожен номер унікальний, пропонуючи різний досвід, але всі мають чудові краєвиди на пишні сади або блакитне море. Інтер’єри прикрашені прекрасними фресками, склепінчастими стелями та вишуканими деталями, які переносять гостей у минуле.

Харчування: Відомий ресторан готелю, Il Flauto di Pan, пропонує вишуканий кулінарний досвід, який є водночас витонченим і автентичним. Меню натхненне багатими кулінарними традиціями регіону, використовуючи найсвіжіші місцеві інгредієнти для створення страв, які є такими ж візуально приголомшливими, як і смачними. Тераса ресторану створює романтичну атмосферу з панорамними краєвидами на узбережжя, що робить його улюбленим серед гостей. Для більш невимушеного досвіду готель також пропонує легкі страви та напої в чарівній чайній кімнаті.

Зручності: Villa Cimbrone славиться своїми чудовими садами, які вважаються одними з найгарніших в Італії. Гості можуть прогулюватися цими пишними садами, відкриваючи приховані статуї, фонтани та знамениту Терасу Нескінченності, яка пропонує захоплюючі краєвиди на узбережжя. Готель також має відкритий басейн, оточений зеленню, добре обладнаний фітнес-центр і розкішний спа-центр із широким спектром процедур. Персоналізовані послуги, такі як приватні екскурсії околицями та романтичні вечері, також доступні для покращення досвіду гостей.

Пам’ятки поблизу: Розташований у пішій доступності від головних пам’яток Равелло, гості можуть легко досліджувати чарівне місто, відвідати історичну Villa Rufolo з її прекрасними садами або відвідати класичний музичний концерт на Равелло Фестивалі. Бруковані вулички міста, милі магазини та затишні кафе додають привабливості перебуванню в цьому історичному готелі.

Вебсайт: Hotel Villa Cimbrone - Ravello - Amalfi Coast - Italy

9. Casa Angelina

Розташування: Розташований на скелі в тихому місті Праяно, Casa Angelina – це сучасна перлина, яка пропонує мінімалістичний і розкішний досвід. Це один із найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі для тих, хто шукає витончений дизайн і спокійне оточення.

Особливості: Casa Angelina вирізняється чистими лініями, яскравими білими інтер’єрами та вікнами від підлоги до стелі, які обрамлюють приголомшливі краєвиди на Середземне море. Номери та люкси оформлені в мінімалістичному стилі, акцентуючи комфорт і стиль. Багато номерів мають приватні балкони або тераси, що дозволяють гостям насолоджуватися захоплюючою прибережною панорамою.

Харчування: Ресторан готелю, Un Piano nel Cielo, є родзинкою, пропонуючи вишуканий кулінарний досвід із акцентом на середземноморську кухню. Меню включає свіжі місцеві інгредієнти, а панорамні краєвиди з обідньої зали покращують загальний досвід. Бар на даху – ще одне популярне місце, ідеальне для коктейлю на заході сонця над узбережжям.

Зручності: Casa Angelina пропонує розкішні зручності, включаючи приватний пляжний клуб, доступний через ліфт, відкритий басейн і оздоровчий центр із різноманітними процедурами. Готель також має вражаючу колекцію мистецтва, що додає йому унікального шарму. Персоналізовані послуги, такі як приватні прогулянки на човнах і кулінарні майстер-класи, доступні для покращення досвіду гостей.

Пам’ятки поблизу: Розташований між Позітано та Амальфі, Casa Angelina забезпечує легкий доступ до найвідоміших місць узбережжя Амальфі. Гості можуть досліджувати чарівне місто Праяно, відвідати найближчий Fiordo di Furore або здійснити коротку поїздку до гамірних вуличок Позітано.

Вебсайт: Casa Angelina - Boutique hotel overlooking the sea - Amalfi Coast

10. Villa Franca

Сучасна тераса вілли Франка з приголомшливим краєвидом. Джерело: booking.com Сучасна тераса вілли Франка з приголомшливим краєвидом. Джерело: booking.com

Розташування: Розташована високо на пагорбі в Позітано, Villa Franca пропонує приголомшливі панорамні краєвиди на місто та мерехтливе Середземне море. Як один із найкращих розкішних готелів на узбережжі Амальфі, він поєднує вишуканий стиль із сервісом світового класу.

Особливості: Villa Franca відома своїм шикарним сучасним дизайном, із номерами та люксами, які поєднують сучасну розкіш із артистичним шармом. Кожен номер оформлений із меблями на замовлення та має великі вікна або приватні балкони, які відкривають захоплюючі краєвиди на море або мальовниче місто Позітано.

Харчування: Готель пропонує два виняткових ресторани. Li Galli – це ресторан вишуканої кухні, де гості можуть насолоджуватися інноваційною середземноморською кухнею, створеною з місцевих інгредієнтів. Елегантна атмосфера ресторану та панорамні краєвиди роблять його ідеальним вибором для романтичної вечері. Для більш невимушеного досвіду Galligrill пропонує смачні страви біля басейну, з акцентом на свіжі морепродукти та легкі страви.

Зручності: Villa Franca має басейн на даху, який пропонує одні з найкращих краєвидів у Позітано, розкішний спа-центр із широким спектром процедур і повністю обладнаний фітнес-центр. Готель також пропонує персоналізовані послуги, такі як приватні прогулянки на човнах, екскурсії та кулінарні майстер-класи, дозволяючи гостям адаптувати своє перебування до їхніх уподобань.

Пам’ятки поблизу: Готель розташований за кілька хвилин ходьби від головних пам’яток Позітано, включаючи прекрасні пляжі, бутіки та чарівні кафе. Гості також можуть досліджувати найближчий Шлях богів, знаменитий пішохідний маршрут, який пропонує вражаючі краєвиди на узбережжя.

Вебсайт: HVF Villa Franca | five-star hotel Positano