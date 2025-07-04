Поки в моє вікно ШАХЕД не прилетить, війни немає! Кияни, прокидайтеся і контролюйте бюджет свого міста!

Поки в моє вікно ШАХЕД не прилетить, війни немає!

Кияни, як вам таке читати? Ображає? А особливо після чергової важкої і трагічної ночі!!!

Трамп гроші не дав… Європа спить… Китай мовчить… всі ви так класно орієнтуєтесь в глобальних геополітичних процесах і так легко і зручно прикриваєтесь тезами, що небо над Києвом незахищене через когось…

Пропоную вам один приклад і, зауважте, пишу цей пост не з дивану!!!

Бюджеі столиці на 2025 рік за даними сайту Київради:

- освіта - 32,4 млрд;

- транспорт - понад 18,6 млрд;

- житлово-комунальна сфера - понад 7 млрд;

- соціальний захист - майже 10 млрд;

- медицина - майже 6,5 млрд грн;

- на ЗС України - 5 млрд.

Потім, нагадаю, Мер Києва Віталій Кличко доручив передбачити у бюджеті столиці додатково ще 2 мільярда гривень на підтримку ЗСУ

Кияни вас влаштовує саме такий розподіл коштів? Хтось з Вас включив он-лайн трансляцію роботи київради? Поставив питання депутатам: чому саме так розподілені кошти? А може варто хоч ТРІШКИ змістити пріоритети???

Я не проти Кличка!!! Ні за кого не топлю!!! Не критикую!!! Сам отримав разову грошову допомогу від Києва коли мобілізувався з грошей, передбачених на допомогу ЗСУ і нагороду отримав від Київського Міського Голови "Честь. Слава. Держава"

Я лише пропоную ПОМІРКУВАТИ РАЗОМ і включити ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД: вам потрібна була нова естакада на Новоконстантинівській чи по вул Будівельників? Вам потрібно стільки благоустрою? Чи все це "БЛАГО" завтра може не знадобитися бо ваше життя перерветься через ШАХЕД???

Ну ви зрозуміли логіку…

Щодо грошей на допомогу ЗСУ. Так. Ми всі маємо зараз допомагати Силам Оборони України, але якщо спершу ці кошти спрямувати на підсилення ППО навколо столиці???? Ні? Не хочете запропонувати щоб 2 млрд грн спрямували до прикладу на автоматичні зенітні установки Sky Sentinel??? Одна коштує 6 млн грн, тобто за окремо виділений бюджет на ЗСУ київ міг би замовити 333 зенітки, якими керує ШІ і поставити навколо міста на безпечній відстані щоб ні шпаринки для ШАХЕДІВ не було!!!

Я сам мав сумніви щодо існування так званих "Вартових Неба"… але подивіться, зараз на них офіційно збирає кошти UNITED24, тож це реальна розробка і снує не лише на кресленнях

І це не єдине інноваційне рішення, яке потребує державного замовлення, вливання приватних інвестицій для масштабування і конвеєрного виробництва!!!

Я не закликаю до мітингів чи заколотів чи хаосу. Лише пропоную ВКЛЮЧАТИСЬ у війну. Корегувати дії урядовців, впливати, контролювати…. А не курити кальяни на літніх терасах очікуючи на нову важку ніч і потім постити наслідки чергової біди.

Не хочете до війська - допомагайте грошима, не хочете грошима - хоча б включайте громадський контроль і відстежуйте, куди реально витрачаються гроші, які мають працювати на нашу спільну ПЕРЕМОГУ!!!

КИЯНИ, ХТО ВАС ПРИСПАВ???????