Відновлення рейсів із Мюнхена до Касабланки відкриває двері до Західної Африки

Royal Air Maroc відновлює пряме авіасполучення між Мюнхеном і Касабланкою з 20 жовтня 2025 року. Цей маршрут раніше був частиною регулярної мережі авіакомпанії, але його призупинили через пандемію, і відтоді він не функціонував. Повернення рейсу відновлює регулярні авіаперельоти між півднем Німеччини та найбільшим містом Марокко, забезпечуючи поновлене сполучення між аеропортом Мюнхена та Північною Африкою після кількох років перерви в розкладі.

Деталі розкладу рейсів:

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень, у понеділок і п’ятницю.

Використовуватиметься літак Boeing 737-800.

Двостороннє сполучення діятиме в обидва дні подорожей.

З 20 по 26 жовтня рейси прибуватимуть до Мюнхена о 18:00 і відправлятимуться до Касабланки о 19:00.

З 27 жовтня, із початком зимового розкладу, прибуття зміщується на 17:10, а відправлення — на 18:10.

Касабланка також слугує пересадковим пунктом для подорожей до інших африканських міст. Дакар розташований біля океану, звідки місцеві човни доставляють людей на острів Горе, тихий острів із вузькими стежками та старими кам’яними будівлями, які зберігають вагу історії. Аккра простягається вздовж узбережжя з постійним рухом на вулицях і старими фортами, що стоять як мовчазні свідки історій, які сформували місто. Royal Air Maroc з’єднує ці міста з Касабланкою короткими рейсами, тож мандрівникам не доведеться робити пересадки через великі європейські аеропорти.

Ті, хто проводить час у Касабланці, знайдуть кілька місць, вартих відвідування. Мечеть Хасана II простягається над океаном і відкрита для екскурсій для немусульманських відвідувачів. Це одна з найбільших мечетей на континенті з детальною мармуровою обробкою. Недалеко від центру розташований квартал Хабус, який поєднує французький стиль планування з марокканськими арками та фонтанами. Цей район відомий своїми пекарнями, старими аркадами та невеликими книгарнями, що відображають багатошарове минуле міста.

Набережна мечеть Касабланки відкрита для відвідувачів. Джерело: unsplash

Відновлення цього маршруту є частиною ширшої тенденції авіакомпаній відновлювати мережі рейсів, які були призупинені під час пандемії. Якщо ви починаєте подорож із Баварії або вилітаєте з Мюнхена, ці рейси тепер надають прямий шлях до міст Північної та Західної Африки, усуваючи деякі звичні об’їзди. Це також може зменшити залежність від пересадок через більші та перевантажені європейські хаби, надаючи пасажирам додаткову гнучкість у плануванні подорожей.