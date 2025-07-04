Найкращі пляжі поблизу Рима: Топ-10 напрямків для одноденної поїздки до моря

Рим — місто мандрівників: завжди повне туристів, які оглядають пам’ятки, та яскравих подій, що приваблюють натовпи. Відпочити від усієї цієї метушні можна на прекрасних пляжах поблизу Рима. Вони ще раз підтверджують, що в цьому місті є все. Усі ці місця надзвичайно красиві та атмосферні, придатні для купання, засмагання, водних видів спорту та сімейного відпочинку. Більшість найкращих пляжів розташовані неподалік від центру Рима, тож до них можна дістатися громадським транспортом. Пляжі поблизу Рима варіюються від гамірних і переповнених до незайманих відокремлених куточків.

Відпочиньте і насолодіться спокоєм найкращих пляжів поблизу Рима, які ми зібрали в одному списку для вашої зручності. Вам залишається лише обрати, де розслабитися на узбережжі.

1. Лідо ді Остія

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Lido di Ostia, 00121 Roma RM, Italy

Один із найпопулярніших пляжів завжди переповнений і гамірний. Джерело: Image trolvag, CC BY-SA 3.0/Wikimedia.org

Морське містечко Лідо ді Остія має найближчий пляж до центру Рима і один із найжвавіших. Це не місце для пошуку тихого куточка. Цей піщаний пляж буде трохи переповненим навіть у будній день. Але це компенсується класичною італійською атмосферою та близьким розташуванням: з центру Рима поїздом можна дістатися за півгодини. Вода не кришталево чиста, але достатньо хороша для безпечного купання. Хоча це один із пляжів Італії поблизу Рима, він більше підходить не для купання, а для розваг. Остія оточена дорогими курортами, і через близькість до міста вдень і до вечора тут людно. Поруч знаходиться стародавній археологічний комплекс Остія Антика. Щоб знайти тихішу зону, можна доїхати поїздом до кінцевої зупинки, а потім пересісти на автобус до Canceli. Подорож займе час, але там є безкоштовні громадські пляжі, оточені дюнами, з туалетами, душами та ресторанами, ідеальні для відвідування та відпочинку поблизу Рима.

2. Фреджене

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Fregene, 00054 Fiumicino RM, Italy

Поблизу аеропорту Ф’юмічіно, на захід від Рима, розташований один із найпопулярніших пляжів для молоді в Італії. Увечері тут збирається шикарна міська публіка для вечірок у пляжних клубах і ресторанах та для спостереження за чудовими заходами сонця. Але вдень тут зазвичай не так людно, як на інших найкращих пляжах поблизу Рима, таких як Остія, і він більше орієнтований на сімейний відпочинок. Тут є водні види спорту та уроки для початківців. Довгі піщані смуги здебільшого безкоштовні для відвідувачів, а якість води варіюється від хорошої до середньої залежно від погоди. Уздовж узбережжя є багато сімейних ресторанів і недорогих закладів харчування. Щоб дістатися до цього пляжу, візьміть поїзд у Римі на станції Терміні до станції Маккарезе-Фреджене, а там пересідайте на автобус.

3. Сперлонга

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Sperlonga, 04029 LT, Italy

Можливо, це не найближчий із пляжів поблизу Рима, але лише краєвид цього чарівного курортного містечка з білосніжними будинками та вузькими вуличками, що ведуть до двох гарних півмісяцевих пляжів по обидва боки невеликого мису, вартий часу, витраченого на дорогу. Море тут настільки чисте і прозоре, що воно отримало відзнаку Блакитного прапора. Пляж Поненте розташований близько до міста і знаходиться в пішій доступності від готелів і ресторанів. Пляж Леванте більш природний, із низькими чагарниками, і значна його частина покрита шезлонгами для оренди. Обидва ідеальні для відпочинку з дітьми: дрібний пісок і теплі мілкі води підходять навіть для немовлят. Після відпочинку на пляжі можна дослідити віллу Тіберія, археологічний музей і вражаючу гроту. Дорога до Сперлонги займе близько півтори години. Найкраще взяти поїзд від станції Терміні в Римі до Фонді-Сперлонга, а потім автобус до цього містечка та пляжів.

4. Санта Севера

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Santa Severa, 00058 Santa Marinella RM, Italy

Широке піщане узбережжя Санта Севера пропонує більше, ніж просто море та пісок. Значна частина довгого громадського пляжу безкоштовна, хвилі невеликі, але море влітку достатньо спокійне для відпочинку з дітьми поблизу Рима. Є багато ресторанів, спа-центрів і оренди шезлонгів, тому на вихідних тут повно відпочивальників. Замок XIV століття, чиї фундаменти спускаються прямо до води, безумовно, привертає увагу відвідувачів цього пляжу. Прогуляйтеся селом біля замку та зазирніть до місцевих ремісничих крамниць. Також не пропустіть цікаву природну пам’ятку: якщо пройти вздовж узбережжя, можна помітити, що пісок на північ від замку коричневий, а на південь — чорний. Від залізничної станції Сан П’єтро цей красивий пляж поблизу Рима можна дістатися поїздом за 40 хвилин.

5. Сабаудія

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Sabaudia, 04016 LT, Italy

Один із найгарніших і затишних пляжів розташований біля Національного парку Чірчео. Джерело: Image Anita Magiar/Pixabay

Під схилами гори Чірчео, покритими густим зеленим лісом, лежить найгарніший пляж поблизу Рима. 15 кілометрів м’якого золотистого піску оточені дюнами та лагуною Сабаудія. Цей пляж складніше дістатися, ніж інші на узбережжі Лаціо, тому він не переповнений. Значна його частина безкоштовна для відвідування, а бірюзова вода та чистота піску заслужено отримали відзнаку Блакитного прапора. Пляж оточений Національним парком Чірчео, тому комерційних будівель тут мало, за винятком кількох пунктів оренди парасольок і шезлонгів. Але сам парк має кілька оглядових точок із приголомшливими краєвидами. Якщо ви обрали цей пляж серед найкрасивіших поблизу Рима, візьміть автобус від зупинки метро Лаурентіна до площі Обердан у Сабаудії. Потім пересідайте на шатл до пляжу.

6. Террачина

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Terracina, 04019 LT, Italy

Невелике містечко Террачина, на південь від Рима, може похвалитися чарівним історичним центром із яскравими будинками на вузьких вуличках. Воно розташоване близько до двох пляжів Рима — Гаета та Сперлонга — і лише за 10 км від Чірчео. Пляж у Террачині — це довга піщана смуга з безліччю пальм уздовж неї, які приховують низку ресторанів із морепродуктами. Простір здебільшого зайнятий стабіліменті, але є достатньо відкритих зон. Узбережжя чисте та доглянуте, його обирають для сімейного відпочинку. На кінці цього пляжу в Римі, на крутих скелястих схилах гори Сант-Анджело в Італії, розташовані руїни храму Юпітера. Ви можете піднятися до них, щоб насолодитися приголомшливими краєвидами узбережжя та гір, а в ясні дні навіть побачити Везувій. З порту Террачини є пором до Понтичних островів. Щоб дістатися до цього пляжу, візьміть регіональний поїзд до Неаполя на станції Терміні та вийдіть на зупинці Монте С. Б’яджо. Звідти ще приблизно 20 хвилин автобусом.

7. Чивітавекк’я

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️

Адреса: Civitavecchia, 00053 RM, Italy

Пляж тут не місце для насолоди богемною італійською атмосферою чи тихого відпочинку. Атмосфера не така модна, як на топових пляжах поблизу Рима, наприклад, Фреджене, але швидше пряма та дружня. На вихідних піски переповнені засмагаючими, любителями відпочинку та сім’ями з дітьми. Але не всі інші найкращі пляжі поблизу Рима мають його дві явні переваги: цей пляж безкоштовний і знаходиться за кілька хвилин ходьби від залізничної станції Чивітавекк’я в прямій лінії від Рима. Піщаний пляж омивається чистими хвилями, хоча вода не така прозора, як на багатьох інших найкращих пляжах Рима в Лаціо. Поруч на набережній є оренда парасольок, піца, морозиво, пляжні аксесуари, ресторани та дитячі атракціони.

8. Санта Марінелла

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Santa Marinella, 00058 RM, Italy

Багато пляжів в Італії поблизу Рима критикують за недостатню прозорість води та натовпи. Але Санта Марінелла, хоча й не надзвичайно мальовнича, руйнує цю погану репутацію пляжів біля італійської столиці. Захищений хвилерізом, цей пляж поблизу Рима з дрібним піском, чистою водою та пологими схилами популярний серед сімей із дітьми. Безкоштовних зон мало, тож, ймовірно, доведеться орендувати шезлонг або парасольку. Пляж у формі півмісяця дуже близько до міста і має кілька хороших ресторанів, але інших туристичних місць небагато, оскільки більшість відвідувачів приїжджають сюди з Рима на одноденну поїздку. Також цей пляж за межами Рима популярний серед віндсерферів. До Санта Марінелли можна дістатися зі станції Терміні: курсують два поїзди на годину, і дорога займає близько 45 хвилин.

9. Анціо

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Anzio, 00042 RM, Italy

Коротка поїздка на південь від Рима приведе вас до одного з найкращих і найчистіших пляжів Італії з Блакитним прапором. Довга смуга золотистого піску тягнеться вздовж усього міста і захищена штучним хвилерізом, тому вода тут спокійна, прозора та бірюзова. Це ще один популярний варіант для відпочинку з маленькими дітьми. Поруч із пляжем розташовані руїни вілли імператора Нерона "Імперіале". Окрім них, пляжний відпочинок можна урізноманітнити відвідуванням музею Anzio Beach Head. У гавані Анціо є багато хороших ресторанів із морепродуктами. Звідси також можна взяти човни до Понтичних островів. До цих пляжів Рима з Терміні можна дістатися приблизно за годину. А якщо проїхати ще одну зупинку, ви потрапите до іншої довгої смуги пляжів поблизу Рима — Неттуно, також із Блакитним прапором. Від зупинок до пляжів кожного з цих містечок приблизно 10 хвилин пішки.

10. Кастель Порціано

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Castel Porziano, 00124 Roma RM, Italy

Серед найкращих пляжів цей досить рідкісний, оскільки це дика та незабудована смуга дрібного піску біля моря поблизу Рима, без рядів парасольок, шезлонгів і дорогих пляжних клубів. Чистий берег із бірюзовою водою, оточений дюнами, малолюдний і ідеальний для відокремленого пляжного відпочинку. Ресторанів і зручностей тут мало, але є туалети, періодичні пляжні бари та кілька пунктів оренди парасольок. Варто взяти з собою воду та перекус, коли вирушаєте сюди. На південному кінці пляжу одяг необов’язковий. Це одна з пляжних зон поблизу Рима, яка є частиною державного природного заповідника. Пляж розташований за пару кілометрів від зупинки автобуса 061, який відправляється звідси від зупинки Крістофоро Коломбо на лінії поїзда Рим-Лідо.