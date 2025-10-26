Сюрпризи від Трампа, і не тільки

Місяць тому я писав про "неочікуваного Трампа", коли Президент США раптом почав робити заяви, які були позитивними щодо України і критичними до росії. Зараз ми знов бачимо "неочікуваного Трампа", але трохи в іншому сенсі. Президент США почав робити сюрпризи. Від нього очікували одних рішень, а він робив щось зовсім інше.

17 жовтня під час зустрічі в Білому домі президентів США і України від Трампа чекали рішення про надання Україні "Томагавків". Але замість цього з’явилася новина про саміт в Будапешті, де мали зустрітися президенти США і росії.

Чекали (з дуже неоднозначними очікуваннями) саміт в Будапешті, а його раптом скасували.

Очікували чергових поступок Трампа путіну. А замість цього з’явились (і знов несподівано) перші санкції від Трампа проти росії.

Чого тоді чекати від Трампа далі? Коротка відповідь: нових сюрпризів, і нових "трампівських гойдалок". І не всі сюрпризи від Трампа можуть бути позитивними для нас. Це теж треба мати на увазі. А от що у Президента США поки залишається незмінним, так це його прагнення сприяти завершенню війни в Україні. Однак його думка про форму і умови завершення російсько-української війни періодично змінюється. І ось тут є ризик нових сюрпризів.

Що буде впливати на подальші дії Трампа?

В першу чергу будуть впливати дії путіна. Якщо в Кремлі вирішать зробити певні кроки назустріч Трампу, запропонують хоча б відносні компроміси, то може відновитися і тема зустрічі президентів США і росії. Так що варто не забувати і про ризик "сюрпризів" від путіна. Його спецпредставник – Кірілл Дмітрієв - знов у США, в черговий раз співпрацює зі своїм американським "напарником" по переговорах Стівом Віткоффом. І цей дует – постійне джерело неприємних сюрпризів.

По-друге, впливатимуть і на Трампа і на путіна тенденції і конкретні події російсько-української війни. В Кремлі і російському Генштабі прагнуть захоплення Покровська і Куп’янська. І якщо росіянам це вдасться, то і путін не зупиниться, і Трамп знов почне схилятися до поступок росіянам. І навпаки, в разі стабілізації ситуації на фронті буде більше передумов для реалізації сценарію про припинення вогню по лінії фронту. В стратегічному сенсі саме воєнна ситуація буде визначальним чинником подальшого переговорного процесу.

Третій, хоча і відносний чинник впливу на подальші дії Трампа – Китай. В перспективі найближчих двох тижнів на Трампа будуть впливати результати азійського турне Президента США, а також те, як пройде і чим завершиться зустріч лідерів США і КНР. Якщо між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудеться достатньо конструктивний діалог, і у відносинах між США і Китаєм буде проявлятися відносна нормалізація, то в перспективі це може позитивно вплинути і на переговорний процес щодо завершення російсько-української війни. І навпаки.

Проте треба розуміти, що у Китаю немає прямого інтересу допомагати Трампу, навіть у завершенні війни між росією і Україною. А оскільки ця війна послаблює і росію і Захід, то, з точки зору китайських інтересів, навіщо поспішати із завершенням цієї війни. Також Китай не зацікавлений і в зближенні, а тим більше в партнерських відносинах між Трампом і путіним. Для Пекіну доцільно зберігати залежність росії саме від Китаю. Однак ескалація російсько-української війни і, особливо, її розширення на країни ЄС не відповідає економічним інтересам КНР. Такий кризовий сценарій може зруйнувати світову торгівлю і спровокувати глобальне політичне протистояння, що вдарить по глобалістській економічній стратегії Китаю.

Таким чином, інтереси Китаю щодо російсько-української війни є суперечливими, відповідно, Пекін буде діяти ситуативно, в залежності від обставин, особливо в своїх взаєминах з США і Росією, а також враховуючи розвиток відносин між США і Росією.

Тому нові сюрпризи в контексті російсько-української війни є неминучими. Але до теми цієї війни і подальших перемовин з путіним Трамп повернеться вже в листопаді, після свого повернення з азійського турне.