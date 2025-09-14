Дивна поведінка Трампа: може його просто купили?

А може, просто купили старого?

Трамп крутиться як на сковорідці, аби не вводити санкції проти Росії. Тепер він вигадав нову гнилу відмазку: запровадить санкції лише після того, як країни НАТО перестануть купувати нафту в Росії. Так її купують переважно саме його та Путіна друзі: Орбан, Фіцо та Ердоган. Вони жодним боком не мотивовані відмовлятися від російської нафти, щоб Трамп увів санкції проти Росії. Навіщо їм це, якщо вони, в принципі, не хочуть таких санкцій? Тобто умови Трампа — чиста демагогія, яка розрахована на його темних виборців.

Те саме стосується й пропозиції Трампа щодо спільних із Європою "драконівських" тарифів проти Китаю. Він уже запроваджував, а потім змушений був скасувати подібні тарифи. Тепер у США з Китаєм є компромісна домовленість щодо тарифів. Трамп її не збирається порушувати, чудово знаючи, що європейці не гратимуть у вже програну США тарифну війну з Китаєм.

Трамп розуміє, що його пропозиції нереалізовані, і просто намагається таким чином виправдати своє безсилля та бездіяльність. Я все сильніше підозрюю, що путінський режим та його олігархи просто платять жадібній трампівській родині за лояльність. Вони можуть, наприклад, купувати трампівські токени з анонімних криптогаманців. Скільки із тих сотень мільйонів доларів, які заробила на токенах сімейка Трампа, можуть мати російське походження? На це запитання ми отримаємо відповідь не скоро.