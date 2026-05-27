Стів Віткофф приїде до Москви лише на похорон Путіна

Кремлівці догралися до того, що Стів Віткофф може приїхати до Москви вже тільки на похорон "путіна", оскільки США без величезного галасу виходять із ролі посередника у переговорах України з РФ. Причому з ролі такого посередника, який був активним їх ініціатором, досить згадати заяви Трампа, як він має намір впливати на обидві сторони, підштовхуючи їх до переговорів. Це кардинально змінює ситуацію не лише навколо столу переговорів, а й набагато ширше.

Вперше про це рішення США повідомив Марк Рубіо 22 травня, перебуваючи у Швеції на саміті глав МЗС країн Альянсу. Маргус Цахкна, голова МЗС Естонії, повернувшись із саміту, підтвердив це. Його інтерв'ю для ERR від 23 травня вийшло під заголовком "США більше не керують мирними переговорами між Росією та Україною". Рубіо ще раз підтвердив це 25 травня з Індії, куди прибув із чотириденним візитом.

У проміжку між двома цими заявами Рубіо знаходиться ракетна атака РФ по Україні з демонстрацією "Горішника" та вимога кота Базіліо та лисиці Аліси з МЗС РФ, щоб усі видалили посольства з Київ, оскільки кремлівський Дуремар має намір місто розбомбити. Це перша реакція РФ на вихід США із переговорів. Вона демонструє швидше відчай і страх, ніж радість, яку Ушаков намагався висловити 20 травня в Китаї, коли сказав – "дух Анкоріджа" пішов, та живе "дух Пекіна"!

Схоже, після повернення додому кремлівці з Ушаковим остаточно усвідомили, що "дух Пекіна" не такий приємний у відчуттях, як це намагалися уявити журналісти, які їх супроводжували. У їх ЗМІ з 21 травня не спостерігається ейфорія щодо "проривної" поїздки "путіна" до Китаю. Навпаки, похмуре мовчання та різкий напад ракетної ненависті до України. Наявність "Лебединого озера" у музичній програмі, виконаній для них китайцями, всі витлумачили як тонкий тролінг або як вказівку - "путін" засидівся в кремлі.

"Путін" засидівся добре вкладається у схему, в якій Трамп у Пекіні передав Сі Цзіньпіну естафету посередника-ініціатора переговорів. Зрозуміло, що з "путіним" у труні цей процес, особливо для кремлівців, піде легше та швидше. На мертвого "путіна" можна вішати все без обмежень. Це полегшується тим, що Кирієнко багато років створював йому через ЗМІ імідж мачо-самодержця.

Сі Цзіньпін як ділова людина стала діяти оперативно - запросив Вучича терміново приїхати до Пекіна, повідомивши Зеленського, і замовив своїм музикантам "Лебедине озеро" для голови кооперативу "Озеро". Але виявилося, кремлівці не готові до транзиту влади, попри багаторічні запевнення професора Солов'я, що він уже йде і якщо не цієї весни, то восени наступного року кожен зможе особисто переконатися у цьому.

Сі Цзіньпін як комуніст твердо знає – "Кадри вирішують усе" і розпочав процес їх перестановки. Схоже, у Білому домі не цілком упевнені, що у голови Сі все з цим вийде і тому Рубіо зі Швеції надовго відлетів до Індії. Офіційно – з метою обговорити з Моді мито та торгівлю. Про Україну однозначно поговорять, і Рубіо може запропонувати Моді стати дублером Сі Цзіньпіна, якщо у того щось піде не так. План "Б" ще нікому не заважав, особливо в дипломатії.

Марк Рубіо після Індії, ймовірно, з'явиться у Пакистані чи іншій країні поблизу Затоки, де санкціонує підписання двомісячного перемир'я з Іраном. Після цього відвідає Ізраїль, щоб поговорити з Нетаньяху про Ліван, Газу та ситуацію у світі. Звідти наступного тижня приїде на Кіпр на саміт глав МЗС країн Європи, який буде продовженням саміту у Швеції глав МЗС Альянсу.

На Кіпрі вони мають визначитися в якому форматі вести переговори з Москвою. Є два варіанти, названі Цахкною в інтерв'ю. У першому варіанті ЄС виступає як посередник у переговорах між Україною та РФ. По суті замінює США. У другому ЄС стає стороною переговорів разом з Україною та Туреччиною.

Ердоган ще 2 травня заявив. що переговори про "архітектуру безпеки" у Європі немислимі без Туреччини. Він має багату архітектурну практику в Лівії та Сирії. Можливо, Ердоган – це той архітектор, який разом з Макроном гармонійно впише білоруський балкон у європейський дім, і він перестане бути балконом. Заодно щось зроблять із "коридорами", яких налагодила чи проектує Москва.

Єдиної позиції, який із цих варіантів вибрати, поки немає навіть в Естонії. Тим паче по всій Європі. Банкова, якщо виходити з побажання Сибіги на початку травня, щоб Європа стала посередником в "аеропортовому перемир'ї" з РФ, схилялася на той момент до першого варіанту. Звичайно, учасникам саміту на Кіпрі буде важливо дізнатися від Рубіо думку США.

Москва на ці глобальні зрушення відреагувала "Горішником" та вимогою до всіх прибрати посольства з Києва. Дуже схоже на крик: "Ми ще не готові закрити бренд "путін", як вимагає Сі Цзіньпін. Тому, Трамп, повернися, ми розкриємо перед тобою комори і перейменуємо Донбас на Трампбас або на Доніленд, як скажеш. Інакше будемо кошмарити Україну ракетами".

США на "Горішник" відреагували 25 травня асиметрично – глобальною публікацією прослуховування та документів про операцію "Свиняча голова" та інші диверсії спецслужб РФ за її межами. Це перший крок до того, що може стати крутішим, ніж "Панамські папери" та "Вікілікс" разом узяті. Це готували давно і після провалу переговорів в Анкориджі стало очевидним – США застосують цю зброю, коли переконаються: московити перейшли вже всі червоні лінії. Після цього погром закордонної агентури РФ перейде у нову якість і стане тотальним.

Демонстрація "Горішника" 24 травня за 90 км від Києва стала цією останньою лінією і 25 травня "небесні хляби розкрилися" однотипними статтями англійською, французькою, німецькою, естонською, російською і навіть івритом. Лаврову довелося терміново дзвонити Рубіо, що подорожує, і просити не розвивати цю акцію далі.

За офіційною версією, він переказав Рубіо вимогу своєї Маньки видалити всі посольства з Києва, оскільки повітряно-космічні сили скоро будуть бити по "центрах прийняття рішень". Можна подумати, чи Рубіо не дивиться новини, чи Держдеп приховає від нього цю офіційну заяву МЗС РФ.

Явно він дзвонив Рубіо не для того, щоб запитати чи читав той у "Вашингтон пост" заяву МЗС РФ і чи повідомив про нього Трампа? Лавров дзвонив з іншою пропозицією і, як каже офіційна версія, просив Рубіо донести його до Трампа.

Сенс цієї пропозиції Рубіо відкрив журналістам в Індії наступного дня, коли повідомив, у нього немає графіка переговорів між Україною та РФ, але "США завжди готові відіграти конструктивну роль" у його складанні. Лавров явно дзвонив з питанням, що захочуть Рубіо і Трампа від РФ натомість на повернення США куратором цих переговорів.

Хочеться припустити, що Рубіо, подібно до Сі Цзіньпіна, попросить труну з "путіним" і тоді Стів Віткофф приїде до Москви з метою переконатися, що труна і "путін" справжні. Підстави для такого припущення є.

Перше питання, яке викликало заяву МЗС РФ, ви всерйоз вирішили вбити своїх Мальвін та Буратін у Києві, ще й ракетами? Оригінально. У такий спосіб від агентури ще ніхто не позбавлявся. Про удари по "центрам рішень" чуємо з 2022 р., але страждали лише торгові центри.

Побоюєтеся, що агентура подібно до Юлії Мендель почне давати інтерв'ю, але вже для продовження публікацій на тему операція "Свиняча голова" в Україні? Чи не позбавлені підстави побоювання, тим більше що це матеріал найбагатший. "Голлівуд" скупить таке коріння для фільмів, заснованих на реальній історії, як модним писати, оскільки до вигаданих історій інтерес падає.

Єдине посольство біля урядового кварталу до Києва – це посольство Китаю. Посольства Литви та пари арабських країн перебувають у такому приватному секторі, що ніхто не повірить у розміщення поряд з ними військових виробництв. Тому вимога прибрати з Києва посольства виглядає як оголошення РФ війни тим країнам, які мають їх у столиці України.

Із "центрами прийняття рішень" теж проблема. Юлія Тимошенко щонайменше з 2017 р. і досі заявляє, що Україна перебуває під зовнішнім керуванням, але не зізнається, чиїм саме. Тож удар ракетою по в'язниці з Ігорем Коломойським мало що змінить. Урядовий квартал забарикадували у 2022 р. більше, ніж за часів Майдану – всі чекають на ДРГ, і він виглядає як надувний танк для ворожої авіації. В Україні, як і в Ірані, ніхто не знає, де і ким реально ухвалюються рішення.

У Вашингтоні після заяви МЗС РФ про удари по центрах рішень і посольствам могли лише знизати плечима, і вимовити щось на кшталт, які тупі ці росіяни чи не смішіть наші "Томагавки". У кремлі це зрозуміли і терміново зателефонували Рубіо з питанням в обмін на що можна повернути США за стіл переговорів. Тема "Шойгу готує переворот" не випадково оселилася у ЗМІ напередодні візиту Трампа до Пекіна.