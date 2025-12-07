русский
США намагаются скакати на коні, який давно вже мертвий

Борислав Береза

Трамп хоче нобелівську премію і бізнес з Кремлем, тому члени його команди кидають всі зусилля на проштовхування "плану миру", в якому для Росії реально важливим є лише один пункт - про "обмін територіями".

- Угода щодо України виходить на фінішну пряму. Останні "10 метрів" найскладніші, – спецпредставник Трампа Келлог. Невирішеними залишаються, зокрема, питання щодо контролю над Запорізькою АЕС та Донецькою областю.

Цікаво на цьому фоні виглядає і заява міністра війни Ґегсета: - "Якщо поглянути на фактичну політику, Дональд Трамп є справжнім і законним спадкоємцем Рональда Рейгана".

Справа у тому, що Рейган був прихильником жорсткої антирадянської лінією і масштабної мілітаризації. Він був відомий не лише своєю антикомуністичною та антирадянською риторикою, а і справами спрямованими на руйнування СРСР та на підтримку союзників у протистоянні Кремлю. Рейган відомий доктриною "мир через силу", а не принципом "поступитися Кремлю всім і віддати Донбас". Саме він назвав СРСР "імперією зла" і будував зовнішню політику на стримуванні Москви на всіх напрямках.

Псля вторгнення радянських військ в Афганистан (1979-1989) США надавали масштабну військову допомогу афганським моджахедам через тайну програму ЦРУ "Операція "Циклон"", фінансуючи їх зброєю та коштами для протистояння радянським військам, що втягнуло СРСР у затяжний конфлікт і стало однією з причин його ослаблення та розвалу.

І що з цього нагадує політику Трампа по відношенню до України? Але схоже, що логічні висновки та знання історії не є сильною стороною міністра війни Ґегсета. Але, його заява демонструє, що він чудовий підлабузник.

Джерело:facebook.com

