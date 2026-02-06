Україна показала всьому світу, що насправді можна зробити з ядерною доктриною РФ

Я думаю, що всі OSINTери та моніторингові групи найближчої доби будуть активно форсувати супутникові знімки полігону "Капустін Яр".

Упевнений, найближчим часом ми побачимо перші знімки у відкритих джерелах і висновки щодо результативності ударів "Фламінго".

Але, на сьогоднішній день я можу сказати про те, що удари по полігону "Капустін Яр" це удар по стратегічному об'єкту найвищої важливості. Фактично, це єдиний полігон в Росії, що забезпечує високий рівень випробувань нових ракет і ракетних технологій, а також його бойове застосування для запуску МБР. Звичайно, є й інші, але вони не забезпечують такої широкої функціональності, як "Капустін Яр".

Фактично, Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити... а точніше, що нею можна підтерти.

Особливість таких ударів полягає і в тому, що ракета "Фламінго" мала можливість прорвати російську ешелоновану ППО і вдарити по настільки важливому об'єкту, привівши його зараз, фактично, в стан небезпечної зони, з підвищеними ризиками і фактичною непрацездатністю.

Завершувався 4-й рік повномасштабного вторгнення в Україну, полігон "Капустін Яр" вийшов з чату...

Чекаємо супутникову верифікацію. А можливо і фото з місця подій.