Росіяни мають радіти, бо майже кожного тижня січня інфляція, за версією Росстату, в них систематично знижувалась.

Але росіяни чомусь не радіють, а навпаки, судячи з їх реакції в соцмережах, дуже засмучені реальними цінами на полицях магазинів. Брехня Ростату і частково ЦБР тільки дратує людей, бо коли їм розповідають про низькі ціни, а вони витрачають на 20% більше ніж звичайно, купуючи при цьому менше продуктів, то виникає підозра, що уряд обдурює людей.

Слідом за підозрою погіршуються настрої в суспільстві, а отже статистичними пензликами реальну картину зафарбувати в рожеві тони можна, а от настрої людей – ні.

В путінській росії нічого розумнішого не вигадали, як відправити Федеральну антимонопольну службу (ФАС) перевіряти ціни на 26 груп товарів, зокрема обґрунтованість націнки. Просто Еверест цинізму: підняти податки, а потім давити підприємців, щоб ті знижували ціни.

Все це вже було у 2024 році, тоді зі сметаною та іншими молочними продуктами. Бурхлива діяльність ФАС фактично призвела до того що погіршилась якість продуктів харчування, і питання з сектору відповідальності ФАС перейшло до Роспотребнадзору, де визнали наявність skimp-інфляції та шрінкфляції, але ніяких заходів вживати не стали.