Чому Маск вимнув Starlink для Росії? Бо любить гроші...
Проклинають його останніми словами, як зрадника руського миру за те, що відключив росіянам сірі Starlink. Залишивши звʼязок тільки українцям. І, звісно, шукають шляхи як видати себе за українців. У когось навіть вийде. У незначного відсотка. Але і ті будуть злі та розчаровані.
А таке розчарування буває тільки коли це несподівано. Тобто вони не вірили, що це може статися. Публічно наголошуючи, що Маск же любить гроші і тому не буде відмовлятись від їх заробітку. Адже отримає дохід від роботи додаткових старлінків. Та й фашист фашисту око наче не виклює...
Маск дійсно любить гроші. Самого себе і гроші. Понад усе. А тому він не міг не відключити ці Starlink. І нерозуміння цього яскраво підкреслює архаїчність російського фашизму. Його відсталість.
Бо є грошові потоки. А є капіталізація. І Захід давно орієнтується на капіталізацію. Цього не зрозуміли і деякі українські олігархи, які завжди доїли свої компанії або державні, фокусуючись на грошових потоках. Але вони вже дійшли до своєі каси.
Але повернемось до Маска. Він вміє грати в хайп. Вміє роздувати капіталізацію. І таким чином став найзаможнішою людиною на планеті. Чиї статки, якщо бульбашки на фондовому ринку не луснуть найближчим часом, досягнуть позначки у 1 трлн доларів досить скоро, зробивши його просто міфічним персонажем.
І головним діамантом цієї імперії хайпу, яка має сховати в собі всі попередні хайпи, має стати нова компанія, що от от вийде на IPO. Продасть публічно свої акції. І таким чином дасть ринку визначити свою вартість. Ця компанія - обʼєднання Space X і Штучного Інтелекту Маска. Хайп трохи підзабутий, коли все прогресивне людство поспішало з Маском на Марс (нахіба - незрозуміло) і хайп найсучасніший - штучний інтелект. І капіталізація цього нового монстра може бути 1.0 трлн доларів. А може бути 1.2 трлн. А може й 1.5.
І навіть 10 відсотків зміни фінальної ціни - це втрата мінімум 100 млрд доларів. Тому Маск дуже чутливий до будь-чого, що може вплинути на оцінку вартості. І скандали з обходом санкцій йому тут точно не потрібні. Йому просто треба позбутися проблеми. Тому можемо тільки подакувати пану Сікорському, який показав Маску, що скандал буде. І Ілон прийняв рішення
Бо він може заробити на тисячі Іванушках з Мухосранська якісь там тисячі доларів. А це буде коштувати йому 100 млрд. Однозначна математика.
Тому українські Starlink працюють. А російські - ні. Бо Україна на правильній стороні історії. Там, де ВВП Польші на душу населення наздоганяє Японію. Там де технології. Адже з лайнаі палиць не створиш Starlink, хоч один такой продали нещодавно Лукашенку. Імпортозаміщення не працює в економіці, там само як намагання змусити народжувати маленьких дівчат - в демографії. Тому скрєпи і традиційні цінності добрі тільки для тих, у кого є гроші і хто готовий просто їх витрачати, не претендуючи на захоплення всесвіту. І не привертає увагу санітарів.
А Маск - той самий Маск. Тесла вже не робить машини. Майже. Ви не чули, це ж тепер роботаксі, тому байдуже, що продажі машин падають. На Марс вже ніхто не летить. Ви не чули? Тепер ціль - політ НАСА на Місяць. Гіперлуп вже закопали і згадують його найчастіше на українських ефірах, коли хочуть копнути Омеляна. А Маск все хайпує. І рахує гроші. І як би не любив фашистів, але гроші дають деінде.