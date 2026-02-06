У Вашингтоні новий скандал: у соцмережі Трама подружжя Обам зобразили мавпами

У Вашингтоні нова драма. Вчора ввечері на сторінці Дональда Трампа в Truth Social з’явилося відео, у фрагменті якого Барак і Мішель Обама зображені у вигляді мавп.

Це викликало хвилю критики в суспільстві, президента звинуватили в расизмі. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала це "фейковим обуренням", і сказала, що це інтернет-мем, де Дональд Трамп зображений як король джунглів, а різні демократи - як тварини з "Короля Лева".

Втім, після цього з гострою критикою виступили конгресмени і сенатори з Республіканської партії.

Сенатор Піт Рікеттс: "Навіть якщо це мем з "Короля Лева", розсудлива людина бачить у цьому расистський контекст. Білий дім має зробити те, що робить кожен, хто помиляється: видалити це й вибачитися"

Сенатор Тім Скотт: "Молюсь, щоб це було фейком, адже це найбільш расистська річ, яку я бачив від цього Білого дому. Президент повинен це видалити".

Конгресмен Майк Лоулер: "Допис президента є неймовірно образливим - чи то навмисно, чи помилково. Він має бути негайно видалений із вибаченнями".

Конгресмен Майк Тернер: "Я не вважаю за потрібне реагувати на кожну провокаційну заяву Білого дому. Однак публікація расистських зображень Барака та Мішель Обами є образливою й неприйнятною. Президент Трамп повинен вибачитися".

Це лише частина заяв - подібних закликів було значно більше. Після хвилі публічного обурення допис видалили. У Білому домі змінили риторику, заявивши, що відео необачно поширив один із помічників.

На інцидент також відреагував духовний радник Трампа пастор Майк Бернс (який сам є темношкірим).

"Я щойно поговорив із президентом щодо образливого відео з мавпами. Президент Трамп запевнив мене, що він не публікував його і пояснив, що це зробив один із помічників. Він розуміє, що це неправильно, образливо й неприйнятно. Моя рекомендація була прямою: цього співробітника слід негайно звільнити, а президент має публічно засудити цей вчинок".

Сам Дональд Трамп поки ніяк не коментував цього інциденту - але переконаний, що за найближчої нагоди журналісти в нього про це запитають. Ваші думки - чи вибачаться в Білому домі?