Угода США з Іраном: головні питання залишаються на потім

Дональд Трамп оголосив, що угода з Іраном практично готова, і її підписання відбудеться найближчими днями в Європі. Ормуз відкривається, блокада знімається, перемир’я продовжується — зокрема в Лівані. Ядерне питання при цьому залишено на другий етап переговорів.

З Ірану надходять суперечливі реакції. Кажуть, що верховний лідер документ ще не затвердив, але, можливо, зробить це найближчим часом.

Деталь, яку важко проігнорувати: Нетаньягу, за повідомленнями, дізнався про угоду з допису Трампа в Truth Social. Останніми днями прем'єр перебував в інформаційному вакуумі й отримував відомості через людей, наближених до адміністрації США. Вкотре Ізраїль опиняється осторонь від ключових рішень про війну та мир, які безпосередньо його стосуються.

Якщо угода відбудеться — це буде певним підсумком війни. Економічний тиск на Іран ослабне, нафта потече. Світова економіка отримає перепочинок.

Але головні питання залишаються на потім. Ядерна програма, запаси високозбагаченого урану, подальше збагачення — усе це предмет "другої, детальної угоди", якої поки що немає. Ракетна програма, проксі – схоже, навіть не обговорюються.

Іншими словами: перша угода знімає тиск з Ірану, друга має вирішити те, заради чого війна починалася. Але чи буде вона — велике питання.