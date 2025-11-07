Зниження цін на російську нафту триває

Як деякі ЗМІ не лають президента США Трампа, але його санкції і санкції ЄС працюють досить непогано, як і торгові війні, які збивають ціни на нафту на світовому ринку. Втім, є певні результати і по цінам на російську нафту. Нас цікавить зараз не стільки ціна на Urals та інші російські сорти, скільки ціна, на яку в рф нараховуються податки. А її динаміка наступна:

липень $60,37

серпень $57,56

вересень $56,82

жовтень $53,68

Нагадаю, що росіяни заклали в бюджет 2025 року ціну в $58, а 2026 року – в $59 доларів за барель. Тож дефіцит 2026 року програмується вже зараз. Зниження "податкової" ціни та обсягів експорту російської нафти утворює позаплановий дефіцит, який тисне на російську владу. Щоб дефіцит став несумісним з продовженням війни, ціна має опуститись на рівень менше 45 доларів за барель, а половина потужностей російських НПЗ мають піти на ремонт.

Тож ще є над чим працювати, але правильний вектор руху не може не додавати натхнення.