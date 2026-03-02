Мінфін РФ йде здаватись, а ЦБР готується до відступу на фінансовому фронті

На минулому тижні міністр фінансів рф Антон Сілуанов заявив, що рф має переглянути параметри бюджетного правила. Сутність правила в тому, що Мінфін рф встановлює ціну нафти, при перевищенні якої Фонд національного добробуту (ФНД) отримує вливання з бюджету. Коли ж ціна нижча за встановлену, то ФНД має допомагати бюджету.

В бюджеті на 2026 рік рф встановила ціну 59 доларів за барель. Проте в січні податкова ціна була менше 41 долара, і в лютому вона була така ж далека від 59 доларів. А оскільки ФНД в рф вже давно пустий, то і виділяти з нього немає чого.

Тому Мінфін рф анонсував "геніальне рішення": опустити індикативну ціну на нафту, правда до якого рівня – поки що залишається інтригою. Думаю, що опустять відповідно до прогнозу ЦБР, який той на позаминулому тижні знизив з 59 до 45 доларів.

Зміни в бюджетному правилі в рф автоматично призведуть до ослаблення рубля до долара США та до юаня, а також до зростання планів по запозиченням федерального уряду через ОФП.

ЦБР навіть і не заперечував, що буде послаблення рубля і збільшення запозичень, але заспокоював ринок: що мовляв катастрофи не буде. Цікаво, звідки їм відомо, що катастрофи не буде. Вони ж ще у грудні з піною у рота доводили, що нафта буде по 59, а вона в січні була по 41, і то, з великою натяжкою від Мінекономрозвитку.

Ослаблення рубля автоматично піднімає питання інфляції та рівня ставок у 2026 році.