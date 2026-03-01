Як можна критикувати Трампа й водночас радіти поваленню режиму аятол?
Люди не розуміють, як можна критикувати Трампа й водночас радіти поваленню режиму аятол.
Адже якщо Трамп поганий, значить, режим аятол хороший. А якщо режим аятол поганий, значить, Трамп хороший.
Ось такий чорно-білий світ.
Гітлер був поганий, значить, Сталін був хороший. Або ж навпаки.
Я не знаю, як можна застрягти на такому рівні ментального розвитку в урбанізованій країні ХХІ сторіччя, але ж ось люди так живуть.
Не забуваймо, у них є виборче право.
За певними дослідженнями, їх досить багато (не пишу цифру, щоб не провокувати таке саме бінарне мислення).
Теоретики і практики сходяться в тому, що подолати такі обмеження розвитку може лише культура. Тому ділюся своїм старим постом ще 2017 року, коли Ар'я Старк ще була маленькою дівчинкою.
------------------------
Чому я всім раджу читати і дивитися "Гру престолів"?
Для того, щоб затямити:
1. Світ не чорно-білий.
2. Друг мого друга -- не завжди мій друг. Ворог мого ворога -- не завжди мій друг. Ворог мого друга -- не завжди мій ворог.
3. Люди складні, вони роблять вчинки на основі своїх цінностей, що постійно знаходяться у конфлікті.
4. Оцінювати треба вчинки, а не людину. Погані люди часом роблять хороші вчинки. Хороші люди часом роблять погані вчинки.
5. У кожної людини є своя мотивація, і кожна людина зі своєї точки зору права.
6. Оцінка вчинку одна, коли ми мало знаємо, й інша, коли ми знаємо багато.
7. Іноді лише час дає нам вірну оцінку.
8. Те, чого ми не знаємо, все одно існує і впливає на нас.
9. Все завжди йде не так, як планувалося.
10. Вибір меншого зла -- поганий вибір, але часто доводиться його робити.
11. Нема вибору лише в одному випадку -- перед тобою твій ворог, який за мить тебе вб'є. В усіх інших випадках є вибір.
12. Якщо не хочеться робити вибір, його за тебе зроблять інші.
13. Ніхто не прийде і не зробить за тебе те, що мусиш зробити ти.
Все це разом називається "дорослий погляд на життя".
Примітка. Цей пост не про "Гру престолів".