Чому удари США і Ізраїлю по Ірану не на користь Україні

Так, в Ірані людожерський режим. Який співпрацював з Росією, допомагаючи вбивати українців. І який є спонсором тероризму і безумновно відповідальний за вбивство тисяч іранців і перетворення персії у заповідник фанатичних бороданів.

Це все правда. І емоційно українцям буває дуже приємно читати повідомлення про ракетні удари по бороданях. І дивитись як воно там все розвалюється і палає. Помста завжди приємна. Тим більше вісь зла і всі діла.

Але...

Все що сказано до але немає значення.

То чому ж є оце "але". Бо війна. І ми маємо мислити раціонально. Зважаючи на те, як ці події вплинуть на наші позиції у протистояння з Росією.

І от вплинуть негативно.

Перш за все -це ціна на нафту. Вже неоднаразово було сказано і написано, що смерть Кощеєва, слабке місце Росіі - це економіка. І це наявність грошей на війну. А значить мова йде про ціну на нафту. І от ця атака, переросте вона в повноцінну війну чи буде мати обмежений характер, сприяє зростанню цін на нафту. А значить збільшує доходи Росії. І мова навіть не про іранську нафту, а про те, що з Перської затоки виходить 25 відсотків світового постачання нафти. А затока ж не випадково називається "перська".

Тому атака Трампа і Ізраїля на Іран збільшує доходи Путіна від продажу нафти.

Друге - Іран відповідає. Так, коряво. Так, його сили обмежені. Але він розкидується певною кількістю крилатих і балістичних ракет. У бік Ізраїлю, ОАЕ, Саудівської Аравії і інших союзників США у регіоні. А ці ракети треба збивати. І їх збивають. Там достатньо Патріотів у цих всіх шейхів. А збиття цих ракет виснажує запаси перехоплювачів. Які дуже потрібні Україні. Чи збільшаться після цього шанси України отримати ці ракети - питання риторичне.

Чи є плюси від атаки? Є міф, що це зменшить потік шахедів по українським містам. Але це міф. Бо росіяни давно вже збирають все самі. Тому впливу позитивного на фронт і удари по українським містам буде відсутній.

Можна було б розраховувати на позитив, якби атака призвела до зміни режиму. І якби у Трампа була стратегія. Але іі очевидно немає. І очевидно що змінити режим без наземної великої масштабної операції неможливо. А іі точно не буде.

Момент допомогти протестам виглядає втраченим. Хоча тут і хотілось би помилятись. І мотивація Трампа може бути в ключно внутрішньополітична. Хоча і тут не факт що допоможе. Ізраїль, на фоні емоційної помсти за теракт 7 жовтня із невибірковими відповідями і руйнуваннями у Газі, за останні роки радикально втратив підтримку серед громадян США. Але це проблеми Трампа. Не наші.

Отже, в Ірані максимум одного людожера змінить інший. Нам від цього ні тепло ні холодно. А от від відсутності ракет перехоплювачів наступної зими може бути холодніше.

І так, цей удар є очевидно незаконним. Просто невмотивований напад США і Ізраїля на суверенну країну. Щоб ми про цю країну не думали. І це не додає стабільності світу. Що може мати непрогнозований вплив на світову економіку. А на ринках дуже багато бульбашок. І вони тільки і чекають на свого чорного лебідя. Поки страждає тільки кріптобратва. І їх не шкода, як і переляканих екскортниць із Дубаї. Але в понеділок відкриються біржі. І навіть якщо це не станеться цього разу, це робить світ менш прогнозованим і більш крихким.