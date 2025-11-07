Снижение цен на российскую нефть продолжается

Как некоторые СМИ не ругают президента США Трампа, но его санкции и санкции ЕС работают достаточно неплохо, как и торговые войны, сбивающие цены на нефть на мировом рынке. Впрочем, есть определенные результаты и по ценам на нефть. Нас интересует сегодня не столько стоимость на Urals и другие российские сорта, сколько стоимость, на которую в России начисляются налоги. А ее динамика следующая:

июль $60,37

август $57,56

сентябрь $56,82

октябрь $53,68

Напомним, что россияне заложили в бюджет 2025 года цену в $58, а в 2026 году – в $59 долларов за баррель. Дефицит 2026 года программируется уже сейчас. Снижение "налоговой" цены и объемов экспорта российской нефти образует внеплановый дефицит, который оказывает давление на российские власти. Чтобы дефицит стал несовместимым с продолжением войны, цена должна опуститься на уровень менее 45 долларов за баррель, а половина мощностей российских НПЗ должны уйти на ремонт.

Поэтому есть еще над чем работать, но правильный вектор движения не может не добавлять вдохновения.