Скільки коштує збити один ''Шахед''

Зенітні дрони V.S. легкомоторна авіація і вертольоти.

Буквально днями, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що для того, щоб збити один Shahed-136, застосовується до двох зенітних дронів перехоплювачів. Зі свого боку, вартість одного зенітного дрона варіюється в межах 3 тисяч євро. Іншими словами, щоб збити один Shahed-136 зенітним дроном, витрати можуть становити 3-6 тисяч євро, а можливо і більше.

Важливо розуміти, що при цьому зенітні дрони, хоч і є в рази ефективнішим і економнішим засобом перехоплення, ніж найдешевший ЗРК малого радіусу дії, але так само мають уразливі місця, про які вже давно знають окупанти, але поки що не можуть розв'язати цю проблему через необхідність змінювати аеродинамічну схему Shahed-136.

Напередодні з'явилося відео, як кулеметник вертольота Мі-8 збив за бойовий виліт 6 дронів-камікадзе Shahed-136 і 4 дрони-приманки "Гербера". Примітно те, що година польоту Мі-8 обходиться в середньому з 1 000 - 1 500 доларів. Тобто, завдання десяти, а то й двадцяти зенітних дронів. Вартістю від тридцяти до шістдесяти тисяч євро, виконав гелікоптер, година експлуатації якого обходиться близько півтори-тисячі доларів.

Хочу відразу остудити запал адептів культу зенітних дронів, я не кажу, що цей засіб перехоплення поганий, я завжди вказував на те, що всі засоби протидії необхідно застосовувати комплексно. Зенітні дрони це дієвий вихід у питаннях компенсації дефіциту засобів малого радіусу дії та прикриття на малих дистанціях. Але для всіх нас є критичною помилкою вважати, що зенітний дрон це "Wunderwaffe", а все інше - пережиток минулого, особливо легкомоторна авіація.

Не так давно була вкрай жорстка і вкрай непрофесійна критика Як-52, немов пілоти і стрільці цих літаків комусь у тарілку з борщем, кхм... А з'ясувалося не тільки те, що Як-52 системно збиває не тільки Орлан-10, а й Shahed-136, а й те, що цей досвід намагаються перейняти російські окупанти! Але ж Як-52 і близько не пристосований до виконання бойових місій. А якби був літак пристосований?

Уявімо собі Thrush 510G Archangel, AT-6 Wolverine і все той же горезвісний і еталонний A-29 Super Tucano. Ланки працюють на випередження загрози і перехоплюють Shahed-136 на всіх доступних висотах за сотні кілометрів до того, як дрони-камікадзе досягають міст, що давало б змогу розвантажувати ППО і, зокрема, розрахунки зенітних дронів.

За годину польоту, вартістю від 500 до 1 000 доларів (для A-29 Super Tucano) легкомоторний штурмовик може збити до 10 повітряних цілей, завдяки кращій, ніж у гелікоптера, швидкості, маневреності та аеродинамічним характеристикам. При цьому, на відміну від зенітного дрона, це постійний і універсальний засіб протидії, а не разовий.

Думаю, всі, хто вміє рахувати, або користуватися калькулятором, не тільки вирахують економічну ефективність, а й окупність, за умов витрат на авіаційну бойову одиницю і швидкості її окупності під час полювання на дрони.

Замість того, щоб профнеприбутково труїти легкомоторну авіацію, краще б узялися за голову і не заважали розширенню авіапарку, як літаків, так і ударних вертольотів.

До речі, цим питанням варто було б так само зайнятися країнам, які межують із Росією і перебувають у зоні потенційних ризиків її вторгнення або проведення гібридних операцій, зокрема й із застосуванням дронів.