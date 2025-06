Найрозкішніші готелі Сіднея: 9 розкішних притулків із вишуканим сервісом і приголомшливими краєвидами

Сяюча гавань, що в’ється через центр Сіднея, і захоплюючі океанські пляжі, обрамлені скелястими пейзажами, розливають свою непереборну красу по міських районах, від ділових центрів до елегантних передмість. Не дивно, що знайти шикарне розміщення в Сіднеї надзвичайно легко; тут є численні величні та затишні розкішні готелі, де розкіш є синонімом їхнього імені. Кожен із них зачарує вас першокласним комфортом і краєвидами, що хвилюють душу, майже з кожного вікна. Від відомих готелів із гучними назвами та мармуровими вестибюлями до не менш розкішних, але унікальних притулків, Сідней точно знає, як забезпечити своїх гостей п’ятизірковим досвідом.

1. Park Hyatt

Розташований між культовим Оперним театром і Мостом гавані, один із найрозкішніших готелів Сіднея може похвалитися величною резиденцією з культовою архітектурою, що виходить на одну з найгарніших бухт світу. Готель пропонує 155 просторих номерів і люксів із скляними дверима від підлоги до стелі, що ведуть на приватні балкони. Зручності включають цілодобову службу дворецького, що забезпечує максимальний комфорт і неперевершений досвід у Park Hyatt Sydney. Інтер’єри номерів ретельно спроєктовані, щоб підкреслити природну естетику та шарм життя на узбережжі, із відтінками шоколадного, бежевого та кремового, натуральними текстурами тканин, розкішними меблями на замовлення, дизайнерським освітленням і найсучаснішими технологіями.

Гості можуть насолоджуватися типовою сіднейською кухнею в їдальні та барі готелю, тоді як затишний і елегантний лаундж доступний для напоїв протягом дня. У готелі також є спа-центр, що пропонує косметичні та оздоровчі процедури для обличчя та тіла, кімнату релаксації, сауну, парну з ароматерапією та тренажерний зал. Після спа-ритуалів гості можуть відпочити біля басейну на терасі на даху, насолодитися легкою закускою та смакувати коктейль, милуючись панорамними краєвидами міста.

2. The Darling

Розташований у серці головного розважального району Сіднея, гавані Дарлінг, цей розкішний бутік-готель пропонує 171 номер і люкс із краєвидами на гавань Сіднея та міський пейзаж. Будучи частиною комплексу The Star, який включає казино та понад 20 ресторанів і барів, готель шість років поспіль отримував 5-зірковий рейтинг від журналу Forbes. Усі номери оснащені панорамними вікнами, мармуровими ванними кімнатами з дощовими душами, кавомашинами, інноваційними системами керування та іншими сучасними зручностями. Комфорт гостей включає вибір подушок, єгипетські шовкові простирадла та меблі, виготовлені на замовлення.

Родзинкою The Darling є японський ресторан Sokyo, який пропонує видатне меню під керівництвом не менш видатного шеф-кухаря Чейса Коджими. Окрім Sokyo, кілька інших ресторанів, лаунджів і барів пропонують китайську кухню, меню з морепродуктів, сучасні австралійські спеціаліти на грилі та міжнародний буфет. Більшість престижних готелів Сіднея пропонують спа-послуги своїм гостям, і The Darling має один із найкращих спа-центрів у місті. Він включає 11 процедурних кабінетів, марокканський хамам, джакузі, парну та два ексклюзивні люкси для пар. Гості можуть розпочати день із плавання в басейні, пробіжки навколо Пірмонта або тренування в тренажерному залі. Відкритий 25-метровий басейн із підігрівом працює щодня з 8:00 до 20:00. Тренажерний зал забезпечує гостей водою, рушниками, навушниками та свіжими фруктами, а бігуни отримують карти для пробіжок.

3. Kimpton Margot Sydney

Як перший об’єкт Kimpton в Австралії, Kimpton Margot Sydney уособлює ту саму суміш розкоші та практичності, що й інші готелі мережі в Лондоні, Сан-Франциско, Барселоні чи Токіо. Хоча зовні будівля виглядає відносно стримано, спочатку слугуючи офісами Управління водопостачання Сіднея, внутрішнє багатство вестибюля, номерів і загальних зон одразу переносить гостей у розкіш у стилі Гетсбі. 172 номери та люкси пропонують поєднання елегантності ар-деко та сучасних зручностей. Темні дерев’яні меблі гармоніюють із темно-синіми килимами з класичним золотим візерунком, створюючи атмосферу старосвітської вишуканості. Номери просторіші, ніж у більшості інших готелів у діловому районі Сіднея, і оснащені планшетами, за допомогою яких гості можуть звертатися до консьєржа, замовляти їжу в номер і отримувати інформацію про зручності та активності готелю. Активності включають щовечірні дегустації вин, прокат велосипедів для дослідження міста, басейн на даху, вишукані коктейлі в одному з барів, заняття йогою та тренажерний зал.

4. Sofitel Sydney Darling Harbour

Панорамні вікна відкривають захоплюючі краєвиди на місто.

Вежа, що височіє над навколишнім міським пейзажем поруч із Міжнародним конгрес-центром, цей готель колись був піонером серед розкішних закладів Сіднея в центральному діловому районі. З 1999 року цей п’ятизірковий притулок із захоплюючими краєвидами на гавань Дарлінг приймає гостей. Готель має 590 номерів і люксів із фірмовими ліжками з м’якою підкладкою та підтримкою комфорту, зручною панеллю керування для налаштування освітлення та кондиціонування, туалетним приладдям Lanvin і стриманим елегантним декором. Вікна від підлоги до стелі пропонують найрозкішнішу зручність – приголомшливі краєвиди на місто або міст Анзак. Однак для насолоди красою Сіднея не обов’язково бронювати люкс. Оберіть один із кутових номерів із панорамним краєвидом на гавань Дарлінг через повностінне вікно в спальні та насолоджуйтесь видом на гамірне місто, відпочиваючи у ванні зі скляними стінами з обох боків. Скуштуйте розкішні сніданки чи вечері у французькому ресторані Atelier, розслабтеся завдяки спа-процедурам, відпочиньте біля басейну з ландшафтним баром і дослідіть вражаючу колекцію вин за келихом у Champagne Bar.

5. The InterContinental Sydney

Спочатку побудований у 1851 році як Будівля казначейства, першого урядового офісу Сіднея, він тепер є частиною п’ятизіркового готелю InterContinental Sydney. Це може здатися неймовірним, але оригінальне сховище Нового Південного Уельсу, де колись зберігалися скарби та урядові таємниці, досі функціонує в прихованих підземних камерах будівлі, хоча й недоступне для публіки.

Як і багато інших п’ятизіркових готелів Сіднея, що здобули популярність у 1980-х і 1990-х роках, InterContinental потребував оновлення. Грандіозна реконструкція дійсно перетворила його на шикарний притулок, де історія та сучасні технології поєднуються для комфортного та незабутнього перебування. Усі 509 номерів і 28 люксів, громадські зони, ресторани, бари, лаундж і оздоровчі заклади, включно з басейном, були оновлені.

Зручності в номерах включають послуги консьєржа, плюшеві халати, док-станції для iPod, кавомашини, мінібари, робочі зони та доступ до фітнес-наборів у номері. Номери пропонують приголомшливі краєвиди на Королівські ботанічні сади Сіднея, Оперний театр і Міст гавані. Різноманітні гастрономічні враження чекають на гостей в одному з найкращих готелів Сіднея. Під час перебування в InterContinental, окрім вишуканої кухні, дослідіть фірмовий бар Aster на 32-му рівні на вершині готелю, де ви знайдете оригінальні коктейлі та найкращі краєвиди в Сіднеї.

6. Crown Towers Sydney

Розташований у жвавому районі Барангару, цей розкішний п’ятизірковий готель може похвалитися заворожливими краєвидами на гавань Сіднея та відкритим ландшафтним басейном, оточеним гамірними барами та просторими парками. Відмінна скульптурна форма будівлі, що нагадує три пелюстки, які спіраллю здіймаються в небо, вирізняє її серед інших відомих готелів Сіднея та забезпечує кожен номер приголомшливими краєвидами.

Готель пропонує чудовий вибір номерів, люксів і вілл, спроєктованих нью-йоркським дизайнером Мейєром Девісом. Кожна одиниця має унікальне планування та дизайн, що характеризується сучасними просторими інтер’єрами з розкішними акцентами, інтуїтивними технологіями та заспокійливими природними тонами в декорі. Повностінні вікна відкривають захоплюючі краєвиди на Оперний театр і Міст гавані.

Встановлюючи високий стандарт розкоші, готель пропонує сучасні зручності та враження. Гості можуть насолоджуватися вишуканою кухнею в відомих ресторанах, відвідувати шикарні бутики та віддаватися омолоджувальним процедурам і заспокійливим ритуалам у спа-центрі. Родзинкою готелю є його красиво оформлений басейн із підігрівом, доповнений панорамною терасою, шезлонгами та відокремленими кабанами. На 6-му рівні розташований відкритий тенісний корт і тераса для йоги.

7. The Langham Sydney

Насолоджуйтесь краєвидом із приголомшливих терас.

Включений до списку найкращих готелів Сіднея, The Langham уособлює розкіш старого світу, зберігаючи традиційні елементи, що сягають 1865 року, такі як п’ятничні вечори з чаюваннями, що включають булочки та дрібні тістечка.

Готель займає приголомшливу будівлю в ірландсько-георгіанському стилі. Його чарівні інтер’єри, персоналізований сервіс і кулінарні шедеври створюють королівську атмосферу, тоді як розкішні номери та люкси зачаровують навіть найвибагливіших мандрівників. Готель пропонує 97 номерів із просторими терасами, що відкривають приголомшливі краєвиди на місто та гавань.

Розпочніть день із континентального сніданку в Kitchens on Kent; вдень або ввечері відвідайте розкішний лаундж Observatory для вишуканих коктейлів і великого вибору вин, а на вечерю скуштуйте страви в розкішній залі Harbour Room. Важливою частиною спокійного перебування в The Langham є спа-центр Day Spa by Chuan, що пропонує масажі, персоналізовані процедури, фітнес-студію та тенісний корт чемпіонського розміру. Після тренування ви можете спостерігати за матчами в клубному будинку або відпочити біля басейну. Додатковою унікальною особливістю The Langham є стеля басейну, що відтворює зоряне небо Південної півкулі.

8. Shangri-La Sydney

Якщо у вас усе ще є сумніви щодо того, що Сідней є одним із найгарніших міст світу, перебування в розкішному готелі, такому як Shangri-La, розвіє їх лише поглядом із вікна. Ви побачите пороми та круїзні лайнери, що пливуть повз, наче іграшки у ванні, тоді як панорама простягається до Блакитних гір на заході та вершин і океану на сході.

Номери готелю уособлюють класичну розкіш: великі вікна, мармурові ванні кімнати, світлі дерев’яні панелі та додаткові зручності, такі як вибір подушок. По всьому готелю ви знайдете численні акценти в палітрі золота та срібла, твори мистецтва та шикарні килими на замовлення, які оновили інтер’єри після значної реконструкції в 2015 році.

Гості можуть насолоджуватися сніданком у лаунджі Horizon Club, тоді як на 26-му поверсі чекають відомі заклади – ресторан Altitude зі скляним купольним залом, що пропонує панорамні краєвиди на місто, і системою дзеркал, що забезпечує вид навіть якщо ви сидите спиною до вікна, та бар Bar on 36 із преміум-сервісом. На другому рівні готелю розташований спа-центр, що пропонує австралійські оздоровчі техніки та трав’яні інгредієнти в поєднанні з близькосхідними та азійськими практиками.

9. Four Seasons Hotel Sydney

Найкращі готелі пропонують стильне та сучасне розміщення.

Готель, що є частиною відомої світової мережі, розташований у історичному районі Рокс і центральному діловому районі міста. Як і інші популярні готелі Сіднея, він може похвалитися приголомшливими краєвидами на гавань, Сіднейський оперний театр і Circular Quay.

Завдяки стильним номерам і просторим люксам, кожне розміщення пропонує ліжко, виготовлене на замовлення для максимального комфорту, просторі мармурові ванні кімнати, док-станції для iPod і деталі інтер’єру з махагоні та розкішних шовкових тканин.

Під час перебування в одному з відомих готелів Сіднея насолоджуйтесь місцевими кулінарними шедеврами: скуштуйте сучасне австралійське меню в Mode Kitchen & Bar і спробуйте авторські коктейлі в Grain Cocktail Bar. Ви також можете насолоджуватися легкими закусками, сендвічами та коктейлями в сезонному ресторані біля басейну та побалувати себе солодкими й солоними делікатесами під час післяобіднього чаю. Зручності готелю включають спа-центр Endota, оазис для релаксації, що пропонує розкішні омолоджувальні процедури, масажі та фірмові ритуали для обличчя та тіла. Крім того, на території є фітнес-центр із саунами та парними.