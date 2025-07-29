Переговори, які покладуть край війні? Звучить чудово, ось тільки ми вже не віримо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом буде організовано переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни. Це чудово. Це настільки красиво, як і неможливо. Політики завжди вміють тонко маніпулювати та зі щирим виглядом міркувати про реальність неможливого. Тим більше, східні політики з тисячолітнім досвідом інтриг
На території сучасної Туреччини укладалися договори і формувалися союзи ще в ті часи, коли на місці майбутньої Москви серед боліт жаба без квітів і залицянь банально любила гадюку, коли зловила. Але у цьому випадку дипломатія не допоможе. Щоб сторони уклали світ, вони насамперед мають хотіти миру. Україна хоче миру і найбільше у світі зацікавлена у ньому. А росія та її сюзерен Китай – поки що немає
Сам путін вірить у успіх свого наступу на Донбасі, хай і довелося змістити у списку пріоритетів Констаху на Покровськ. Пекіну вигідна довга війна. Бажання Києва тут явно замало. Більше надія на інстинкт самозбереження Європи, що поступово прокидається, і спортивну агресію Трампа. Який спершу дав Кремлю 50 днів, але сьогодні вже каже – це багато
Переговори, які покладуть край війні? Звучить чудово, ось тільки ми вже не віримо у рожевих поні. Як не віримо і в те, що раптом прилетить чарівник і безкоштовно покаже. Тому що пам'ятаємо і "24 години" та "два тижні". Чудес не буває. І зараз не просто Україна веде війну на виживання з агресором. Проти нас і наших боязких союзників – також коаліція. Іран, КНДР, росія та за їхніми спинами Китай. Який ніяк не зацікавлений у світі та годує всю цю зграю. Значить, тільки активне, не зручне та дороге об'єднання зусиль "коаліції добра" здатне їх зупинити. Інших, легких та чарівних сценаріїв не існує.