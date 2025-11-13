Росіянам відключають інтернет

За повідомленням російських журналістів, влада першого російського міста вирішила на постійній основі відмовитися від мобільного інтернету. І за іронією долі, цим першим містом став Ульяновськ, батьківщина Володимира Леніна. Можна сказати, що там, де починався шлях Росії до тоталітарної держави більшовицьких часів, там же і починається шлях Росії до остаточної відмови від неконтрольованої інформації.

Офіційно міська влада говорить про необхідність розширити зони безпеки, що визнає ефективність ударів по інфраструктурних об'єктах Російської Федерації, які працюють на війну. Є побоювання, що скоро російський військово-промисловий комплекс і енергетична інфраструктура зіткнуться з більш серйозними випробуваннями - ударами далекобійних ракет, які сили оборони України можуть отримати від західних союзників.

Ліквідація систем, що полегшують навігацію для сторони, яка наступає, - це завдання місцевої влади. Але чому це робиться точково, а не по всій Росії або хоча б її європейській частині? В історії тоталітаризму темрява згущується повільно, щоб жителі не встигли отямитися.

Президент Володимир Путін використав російсько-українську війну для перетворення режиму з авторитарного на тоталітарний, для повного контролю і зачистки опозиційних активістів. Це тільки початок. Найважливішим завданням режиму є відсікти населення від неконтрольованої владою інформації.

У Москві із заздрістю дивилися на китайський фаєрвол, і зараз, коли країна здається менш відкритою до інформації, по-перше, з мінорного погляду, такі заходи не викликають особливого інтересу в населення - у них є телевізори, Володимир Соловйов розповість правду. У цьому і полягає стратегія авторитарних режимів - мінімальний контроль і можливість регулювати потік інформації.

Якщо час покаже, Wi-Fi теж можуть закрити, і Росія стане першою країною після Північної Кореї без інтернету. У Москві інтернет, найімовірніше, залишиться - там він захищений системою протиповітряної оборони, яка не дасть ракетам і дронам пошкодити інфраструктуру.

Жителі Росії вже звикли до періоду ізоляції, коли за ковбасою та іншими продуктами люди їздили в Москву, а електрички з інших міст стали мемом. Аналогія з часом радянського Союзу актуальна - жителі певних міст були ізольовані і їздили за кордон за інформацією.

Схожі процеси можуть виникнути і зараз: жителі міст, якщо їх пустять до Москви, поїдуть туди за інтернетом, щоб дізнатися справжній стан справ у світі, про що мовчать у місцевих ЗМІ або приховує влада. А москвичі, щоб відпочити від цієї інформації, можуть поїхати в регіони.

Це рішення про припинення інтернету - частина масштабних заходів щодо посилення контролю і придушення інформації. Від цього залежить не тільки безпека, а й рівень інформованості населення, що, вочевидь, для влади не відіграє важливої ролі.