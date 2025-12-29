Короткий підсумок заяв Трампа та Зеленського для преси

Про прогрес у мирних переговорах і гарантії безпеки:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: План з 20 пунктів узгоджений на 90%, гарантії безпеки між США та Україною — на 100%, гарантії безпеки між США, Європою та Україною — майже узгоджені. В січні президент Трамп прийме у США нас і європейських лідерів для подальших переговорів.

ТРАМП: Я не люблю говорити у відсотках. Я просто вважаю, що ми просуваємося дуже добре. … Ми хочемо працювати з Європою, і Європа візьме на себе значну частину гарантій безпеки. Але ми допомагатимемо Європі на 100%, так само як вони допомогли б нам.

Про території:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Ми повинні поважати наш закон і наш народ. Якщо план буде дуже складним для нашого суспільства, тоді, звісно, суспільство має зробити свій вибір і проголосувати на референдумі, адже це їхня земля.

ТРАМП: Ймовірно, їм доведеться затвердити план у парламенті або на референдумі. Деякі території можуть бути втрачені протягом наступних кількох місяців, тому краще укласти угоду вже зараз. … Я запропонував виступити перед українським парламентом, якщо це допоможе. Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати до України. Але якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць чи скільки б там не було, я, звісно, був би готовий це зробити.

Про розмови з Путіним:

ТРАМП: Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але Путін висловився дуже щедро про успіх України, зокрема про постачання електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами. ... Путін не погодився на припинення вогню. Вони воюють, і якщо зупинитися, а потім доведеться починати знову… Він не хоче опинитися в такій ситуації. І я розумію цю позицію.

Про дедлайни:

ТРАМП: Якщо все піде дуже добре — можливо, кілька тижнів. Якщо піде погано — довше. А якщо дуже погано — цього не станеться. … Але якщо нічого не відбудеться, росіяни і українці продовжать воювати і продовжать гинути. Але ми не хочемо, щоб це трапилося.