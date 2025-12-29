Дорожньо-транспортна пригода — це завжди стрес та напруга. Але в багатьох випадках виклик поліції не обов’язковий. Якщо немає постраждалих, обидві сторони згодні між собою — можна оформити Європротокол онлайн і роз’їхатися за 15 хвилин. Усе, що потрібно — смартфон, доступ до інтернету і трохи уважності.

Що таке Європротокол і коли він працює

Європротокол — це спрощена схема оформлення ДТП без участі поліції. Він дозволяє зафіксувати обставини аварії та подати дані до страхової компанії на компенсацію за полісом ОСЦПВ онлайн або на папері. У результаті — менше бюрократії, менше витрат часу.

Європротокол онлайн: оформлення ДТП за автоцивілкою через смартфон

Використовувати Європротокол можна тільки за таких умов:

ДТП без потерпілих.

Учасники — лише два транспортні засоби.

Обидва водії мають дійсні страховки. Необхідно провести перевірку поліса ОСЦПВ другого водія.

Обидва згодні з обставинами пригоди та підписують протокол.

Немає ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Зміни у 2025 році

До 2025 року оформлення Європротоколу обмежувалось сумою збитків — не більше 80 000 грн. Якщо пошкодження перевищували цей ліміт, виклик поліції був обов’язковим. Але з 1 січня 2025 року набули чинності зміни до законодавства про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності, які скасовують цей поріг.

Тепер, якщо ви оформлюєте ДТП через Європротокол, страхова компанія компенсує збитки в межах загальних сум ОСЦПВ, які діють на момент події — 250 тис. грн. Це робить процес значно простішим і гнучкішим для учасників аварії.

Але є один важливий нюанс. Європротокол можна використовувати лише у випадках, коли є виключно матеріальні збитки. Якщо в ДТП є постраждалі люди (навіть із легкими травмами), Європротокол неприйнятний. У такій ситуації потрібно викликати поліцію та оформлювати подію за стандартною схемою.

Як оформити Європротокол онлайн

Скористатися електронним Європротоколом можна через сайт МТСБУ. Процедура проходить в режимі реального часу, з простими підказками на кожному етапі. Система автоматично підтягує дані, якщо у водія електронна автоцивілка, що значно пришвидшує процес.

Що потрібно зробити водіям:

Вказати ідентифікаційний код або ЄДРПОУ власника поліса. Завантажити 4 фото з місця ДТП. Внести інформацію про водіїв і транспортні засоби. Вказати місце пригоди. Описати обставини ДТП. Обрати схему зіткнення. Додати свідків (за наявності). Уважно перевірити всі дані. Підписати протокол (через КЕП або Дія.Підпис).

Оформлення Європротоколу також може бути доступним через страхові сервіси. Наприклад, hotline.finance реалізував цю функцію у своєму мобільному додатку. Після підписання документ автоматично надсилається до страхової компанії та до МТСБУ.

Онлайн-Європротокол — це яскравий приклад того, як цифрові інструменти вирішують практичні проблеми у щоденному житті. У разі аварії більше не потрібно витрачати години на очікування поліції чи заповнювати документи вручну посеред дороги, під дощем або в стресі.

Тепер усе робиться просто зі смартфона — швидко, зручно й без зайвого ризику. Це не лише про комфорт, а про якість державних послуг.