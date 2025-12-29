Європротокол онлайн: оформлення ДТП за автоцивілкою через смартфон
Дорожньо-транспортна пригода — це завжди стрес та напруга. Але в багатьох випадках виклик поліції не обов’язковий. Якщо немає постраждалих, обидві сторони згодні між собою — можна оформити Європротокол онлайн і роз’їхатися за 15 хвилин. Усе, що потрібно — смартфон, доступ до інтернету і трохи уважності.
Що таке Європротокол і коли він працює
Європротокол — це спрощена схема оформлення ДТП без участі поліції. Він дозволяє зафіксувати обставини аварії та подати дані до страхової компанії на компенсацію за полісом ОСЦПВ онлайн або на папері. У результаті — менше бюрократії, менше витрат часу.
Використовувати Європротокол можна тільки за таких умов:
- ДТП без потерпілих.
- Учасники — лише два транспортні засоби.
- Обидва водії мають дійсні страховки. Необхідно провести перевірку поліса ОСЦПВ другого водія.
- Обидва згодні з обставинами пригоди та підписують протокол.
- Немає ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Зміни у 2025 році
До 2025 року оформлення Європротоколу обмежувалось сумою збитків — не більше 80 000 грн. Якщо пошкодження перевищували цей ліміт, виклик поліції був обов’язковим. Але з 1 січня 2025 року набули чинності зміни до законодавства про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності, які скасовують цей поріг.
Тепер, якщо ви оформлюєте ДТП через Європротокол, страхова компанія компенсує збитки в межах загальних сум ОСЦПВ, які діють на момент події — 250 тис. грн. Це робить процес значно простішим і гнучкішим для учасників аварії.
Але є один важливий нюанс. Європротокол можна використовувати лише у випадках, коли є виключно матеріальні збитки. Якщо в ДТП є постраждалі люди (навіть із легкими травмами), Європротокол неприйнятний. У такій ситуації потрібно викликати поліцію та оформлювати подію за стандартною схемою.
Як оформити Європротокол онлайн
Скористатися електронним Європротоколом можна через сайт МТСБУ. Процедура проходить в режимі реального часу, з простими підказками на кожному етапі. Система автоматично підтягує дані, якщо у водія електронна автоцивілка, що значно пришвидшує процес.
Що потрібно зробити водіям:
- Вказати ідентифікаційний код або ЄДРПОУ власника поліса.
- Завантажити 4 фото з місця ДТП.
- Внести інформацію про водіїв і транспортні засоби.
- Вказати місце пригоди.
- Описати обставини ДТП.
- Обрати схему зіткнення.
- Додати свідків (за наявності).
- Уважно перевірити всі дані.
- Підписати протокол (через КЕП або Дія.Підпис).
Оформлення Європротоколу також може бути доступним через страхові сервіси. Наприклад, hotline.finance реалізував цю функцію у своєму мобільному додатку. Після підписання документ автоматично надсилається до страхової компанії та до МТСБУ.
Онлайн-Європротокол — це яскравий приклад того, як цифрові інструменти вирішують практичні проблеми у щоденному житті. У разі аварії більше не потрібно витрачати години на очікування поліції чи заповнювати документи вручну посеред дороги, під дощем або в стресі.
Тепер усе робиться просто зі смартфона — швидко, зручно й без зайвого ризику. Це не лише про комфорт, а про якість державних послуг.