Гуляйполе...

Учора військовому злочинцю володимиру путіну було заявлено про захоплення низки населених пунктів і міст України, зокрема, Гуляйполя. Як і завжди про повний контроль над Гуляйполем путіну повідомив Валерій Герасимов.

Хтось скаже, що дежавю з Куп'янськом, але не зовсім так, оскільки ситуація в Гуляйполі справді критична, а захоплення його в кредит виправдане тим, що фактичне захоплення міста це питання часу.

Причиною тому є як системні помилки річної давності в оцінці ризиків заходу в Запорізьку область російських військ з Донецької області, коли противник тільки починав рух у напрямку до Великої Новосілки, так і, закінчуючи провальною підготовкою оборони самого Гуляйполя, коли було зрозуміло, що це основний напрямок удару найбільш боєздатної армії комбінованого угруповання на Південно-Донбаському напрямку – 5 загальновійськової армії. Що примітно, коли було вже очевидно, що п'ятірка мчить до Гуляйполя, його не готували до належної оборони, а це вже було очевидно в серпні 2025...

Але не відволікаємося на минулі помилки, за які і так ніхто не відповідатиме. У нас це вже стало традиційним. За фактом подій.

У Гуляйполі російські окупанти повністю контролюють частину міста на лівому березі річки Гайчул.

На правому березі у РОВ зона контролю проходить по трасі Р-85 або вулиці Базарна і Героїв України. Так само правим берегом противник інфільтрував свої ДРГ у північну частину міста, і вони розподілені аж до вулиці Шевченка.

Зона оперування СОУ, яку можна скоріше назвати сірою зоною, це траса 08-14 або вулиця Шевченка з кількома вулицями на околицях. Після того, як російські ДРГ з'явилися в районі заводу "Сільгоспмаш", то перехрестя з колишньою Герцена можна вважати втраченим. Стабільно утримувані позиції СОУ на сьогодні в Гуляйполі – це околиці міста, Гуляйполе-150, пам'ятник трактору ДТ-75... ну і все. Це як із літачком у Бахмуті, тільки в Гуляйполі з трактором. Ось тільки Бахмут тримався місяцями, а Гуляйполе, яке могло б стати бастіоном Запорізької області, злилося за пару тижнів.

Напередодні підрозділи 425-го ОШП "Скала" спробували провести стабілізаційні дії в районі міста, які пафосно показали на всіх провідних каналах України, але які не дали належного результату, з однієї простої причини... Місто не було підготовлено до оборони, а битися за непідготовлені руїни проти противника, який напередодні отримав підтримку підрозділів двох армій – це суїцид.

Ба більше, в Гуляйполі не спрацює сценарій Куп'янська. Причина тому – це те, що абсолютно різні рельєфно-ландшафтні особливості міст. Зокрема, якщо в Куп'янську РОВ концентрувалися для інфільтрації в районі правобережного трикутника Голубівка-Радьківка-Кіндрашівка, який після обрізання дав змогу методично зачищати Куп'янськ, у Гуляйполі зони концентрації – це лівобережна частина міста, а також стабільна Марфопільська зона.

Обрізати їх зараз немає жодної можливості, якщо тільки не організувати контрнаступальну операцію у складі щонайменше одного, а краще всього двох армійських корпусів. Але– ні, кинули на гасіння пожежі не корпус на ОШП. Відчайдушні хлопці, повага. Але й усе.

Тому, сказати про повний контроль окупантами Гуляйполя – ні, поки не можна, але те, що місто буде втрачено і зачистити його за принципом Куп'янська немає можливості, це теж факт.

А ще факт, це нескінченний потік брехні з цього напряму, який генерувався місяцями... Місяцями (!!!) на різних там марафончиках і тікточиках, який вилився в кризу, що в перспективі може перерости в реальну загрозу для Запоріжжя.

Занадто багато брехні, від осіб, які отримали право голосу за напрямки, і навіть не знаю, кому за це повинно бути соромно, самим командирам, які генерують брехню на рівні російських пропагандистів, телеканалам, які допускають до ефіру брехунів та ведучих, журналістам, які з розумним виглядом їх слухають та не переконують, бо як можна, від цього залежить моя зарплата (!!!!) і отримують за це нагороди у вигляді "Найкращий журналіст усіх часів і народів", або Генеральному штабу, який уже не вперше опиняється в ситуації, коли його підлеглі вішають тонни локшини на вуха.

А ви як думаєте? У будь-якому разі, як би ви не думали, а повідомлення, що підрозділи СОУ відійшли від Гуляйполя на більш вигідні позиції – це питання часу. Але ось питання... а чим ці позиції вигідніші за саме Гуляйпіле, при всьому вищевикладеному?