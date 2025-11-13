rus
Россиянам отключают интернет
По сообщению российских журналистов, власти первого российского города решили на постоянной основе отказаться от мобильного интернета. И по иронии судьбы, этим первым городом стал Ульяновск, родина Владимира Ленина. Можно сказать, что там, где начинался путь России к тоталитарному государству большевистских времен, там же и начинается путь России к окончательному отказу от неконтролируемой информации.

Официально городские власти говорят о необходимости расширить зоны безопасности, что признают эффективность ударов по работающим на войну инфраструктурным объектам Российской Федерации. Есть опасения, что скоро российский военно-промышленный комплекс и энергетическая инфраструктура столкнутся с более серьезными испытаниями – ударами дальнобойных ракет, силы обороны Украины могут получить от западных союзников.

Ликвидация систем, облегчающих навигацию для наступающей стороны - это задача местных властей. Но почему это делается точечно, а не по всей России или хотя бы в ее европейской части? В истории тоталитаризма тьма сгущается медленно, чтобы жители не успели прийти в себя.

Президент Владимир Путин использовал российско-украинскую войну для превращения режима с авторитарного в тоталитарный, для полного контроля и зачистки оппозиционных активистов. Это только начало. Важнейшей задачей режима является отсечь от неконтролируемой властями информации.

В Москве с завистью смотрели на китайский файерволл, и сейчас, когда страна кажется менее открытой к информации, во-первых, с минорной точки зрения, такие меры не вызывают особого интереса у населения - у них есть телевизоры, Владимир Соловьев расскажет правду. В этом и заключается стратегия авторитарных режимов – минимальный контроль и возможность регулировать поток информации.

Если время покажет, Wi-Fi тоже может быть закрыто, и Россия станет первой страной после Северной Кореи без интернета. В Москве интернет, вероятнее всего, останется – там он защищен системой противовоздушной обороны, которая не даст ракетам и дронам повредить инфраструктуру.

Жители России уже привыкли к периоду изоляции, когда за колбасой и другими продуктами люди ездили в Москву, а электрички из других городов стали мемом. Аналогия со временем советского Союза актуальна – жители определенных городов были изолированы и ездили за границу по информации.

Схожие процессы могут возникнуть и сейчас: жители городов, если их пустят в Москву, поедут туда за интернетом, чтобы узнать настоящее положение дел в мире, о чем молчат в местных СМИ или скрывают власти. А москвичи, чтобы отдохнуть от этой информации, могут уехать в регионы.

Это решение о прекращении интернета – часть масштабных мер по усилению контроля и подавлению информации. От этого зависит не только безопасность, но и уровень информированности населения, что очевидно для власти не играет важной роли.

Источник:youtube.com

