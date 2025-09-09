Росія стрімко втрачає престиж, або Навчання як спроба прикрити свою військову неміч

Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" пройдуть 12-16 вересня. Загалом, цього року ці навчання не становлять загрози для України та інших країн, тому що задіяна незначна чисельність особового складу з різних країн ОДКБ. Однак, щоб роздмухати значущість цих навчань і налякати НАТО й не тільки, російське керівництво включило в програму відпрацювання питань планування і завдання ядерних ударів. Серед іншого це має послужити підтвердженням того, що Росія таки передасть Лукашенку ядерні боєзаряди. Це єдиний більш-менш серйозний елемент цих навчань.

Росії на тлі її нездатності вирішувати поставлені завдання в Україні необхідно демонструвати свою міць і намагатися всидіти на кількох стільцях одночасно. Вона прекрасно відчуває й усвідомлює, що втрачає свою значущість, і намагається не допустити цього у військовому плані. Тому Росія намагається зібрати і провести навчання.

Слід зазначити, що Лукашенко, побоюючись негативної реакції Заходу, відсунув навчання від кордонів країн-членів НАТО вглиб білоруської території. І міністр оборони Білорусі Хренін обіцяв, що навчання не наближатимуться до кордонів.

А от провокації під час навчань "Захід-2025" цілком можливі. Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, одразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У будь-якому разі слід оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території. А в Білорусі з дронами справи йдуть взагалі ніяк, там тільки починають розвивати цей напрямок. Відповідно, таке попередження з нашого боку для Білорусі буде стовідсотковим стимулом, щоб не допустити провокацій у період навчань.

Провокації можуть бути будь-якого плану. Наприклад, 6-7 вересня залітали БПЛА з повітряного простору Білорусі на нашу територію. Поки що ми сидимо мовчки, але вже на ці випади варто було б реагувати – щонайменше вже має бути політична заява Києва: ще один дрон – і ми будемо діяти. Тож від Росії можна чекати всього, від найбезневиннішої провокації і до заходу ДРГ на територію України.

Наголошую, Росія навчаннями "Захід-2025" намагається створити видимість "тримайте мене семеро, інакше я його буду бити". Весь світ дивиться на Росію і бачить, що вона не може впоратися з Україною. Тому росіянам так важливо показати, що вони круті, що у них нові методики ведення бойових дій і нові зразки озброєнь, що вони сильні і можуть перемогти всіх. Адже всі дивляться на Росію і запитують, де ж її успіхи, Москва ж говорила, що до кінця літа Донбас буде під контролем Росії, що буде "звільнено" Херсонську і Запорізьку області. У Росії стрімко падає престиж, і навчання "Захід-2025" їй необхідні як спроба врятувати ситуацію.

Адже погляньте, Росії не вистачає військ, і вона змушена тягнути бригади з Курського на Покровський напрямок – їй більше нічим посилювати наступальні можливості своїх військ в Україні.

Росія не може розраховувати на втягування військ країн ОДКБ у війну з Україною. Подивіться на Шанхайську організацію співробітництва (ШОС): усі дистанціювалися і сказали, що спостерігатимуть за ситуацією з боку, і нехай Росія розбирається сама. Росія може тільки вербувати громадян країн ОДКБ як найманців. Але деякі країни, наприклад, Казахстан, почали саджати своїх громадян за участь у війні проти України за наймом. Це ознака того, що ці країни точно не стануть воювати проти України.

Країни ОДКБ стрімко переорієнтовуються на Китай. Приклад – той самий Казахстан: він прокладає залізницю, будує автомагістралі та трубопроводи, які зв'яжуть його з Китаєм, причому робить це, не озираючись на Росію. Країни ОДКБ знайшли собі "нового татка" в особі Сі Цзіньпіна, який сказав чітко: ніяких "СВО" на території ШОС, у жодному разі, має дотримуватися непорушність кордонів!

Тож ніхто не надасть Росії війська, ба більше, навіть присікають участь найманців у війні на боці РФ. Тому що будь-яка країна Азії розуміє, що того, хто побував на війні як найманець на боці Росії, легко буде поставити до лав російської армії, якщо в майбутньому вона вторгнеться на територію цієї країни.

Що стосується ядерної частини програми навчань "Захід-2025", то Росія викручується як може, щоб продемонструвати Заходу наявність у неї ядерної зброї. Хоча Захід і так знає, скільки, яких ядерних боєзарядів і де є в Росії, де розташовані носії – все це відстежується. Але все одно Москва прагне зайвий раз нагадати про те, що вона може весь світ перетворити на порох, точніше на "радіоактивний попіл".

Випустити Медведєва, який вкотре скаже, що РФ зараз жахне по Парижу і Берліну, Росія не може – цей номер уже не проходить. Ба більше, це викликає різко негативну реакцію навіть з боку Трампа. От Росія і шукає інші способи, більш непрямі, щоб погрозити ядеркою. Зокрема, тепер вона показує Заходу, що тепер навіть Білорусь вмітиме планувати нанесення ядерного удару, і Москва обіцяла дати білорусам "Орєшнік". Потім. Колись.

Тож Росія продовжує спроби шантажувати світ ядеркою.

І тут є важливий нюанс. Війна в Україні довела, що ППО не захищає, а тільки прикриває: скільки засобів ППО ти не постав, захиститися на 100% неможливо – можна прикритися, можна щось відбити. І головна проблема – це балістичні ракети. З крилатими ще боротися можна, а балістику системи ППО практично не беруть, навіть комплекси Patriot.

Чим же збивати міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яка виходить у ближній космос, лягає на навколоземну орбіту і в якої є головна частина, що розділяється? Нічим. Так, ізраїльтяни зробили висотний комплекс, який на висоті 100 км може вражати МБР. Навіть було одне ураження хуситської ракети, яку запустили з території Ємену по Ізраїлю. Але немає гарантії, що перехоплені будуть усі ракети, якщо полетить десять штук, та ще й із головною частиною, що розділяється, як у "Орєшніка".

Ось чому Путін розмахує "ядерною дубиною". Зараз зрозуміло: якщо хтось першим завдасть ядерного удару, то все, буде апокаліпсис, його нічим стримати на сьогоднішній день.

Думаєте, просто так у Пентагоні намагаються переконати Трампа в необхідності будівництва "Золотого купола" (раніше це називалося Стратегічною оборонною ініціативою (СОІ), програмою "Зоряних воєн" Рейгана). Цей купол коштує колосальних грошей, і не факт, що його побудують, і не факт, що він буде ефективним. Тому Росія продовжує шантажувати Захід ядерним озброєнням.

Поки перша ядерна бомба не розірвалася на Землі, ядерка залишається зброєю стримування (або загрози – залежно від того, в яких руках ядерна зброя перебуває). Тобто проблема в тому, що немає ефективних засобів захисту від міжконтинентальних балістичних ракет.

Ось чому так важливо Україні володіти балістикою. Без балістики ми не розвалимо російську економіку. Третій людині в нашій країні Свириденко Росія розбомбила робоче місце! При цьому Мішустін чомусь не ходить руїнами свого кабінету в Будинку уряду РФ на набережній у Москві. А чому? Скільки ракет полетіло у відповідь на удари по Києву? Жодної! А має бути дзеркальна відповідь, причому бити потрібно по всьому, починаючи від Мавзолею і закінчуючи Будинком уряду РФ.

Коли в Росії це розумітимуть, коли балістика рватиметься в районі "Москва-Сіті", коли в Москві відбуватиметься те ж саме, що і в Києві, тільки тоді росіяни скажуть своїй владі: "Ви що, очманіли?! Скільки можна воювати! Згортайте все це!". А так, у росіян прекрасне життя, подумаєш, колапс в аеропорту. Єдине, що зараз відчувають росіяни, так це бензинову кризу. Але поки що на вулиці ніхто не виходить із плакатами "Стоп війні!". А коли розриватимуться балістичні ракети на промислових і адміністративних об'єктах Москви і Санкт-Петербурга, відразу ж вирішиться питання переговорного процесу.

Тож Росія стрімко втрачає свій військовий престиж, а навчаннями "Захід-2025", як фіговим листком, вона намагається прикрити свою військову неміч. Хоча ці навчання їй на шкоду, оскільки і паливо на них витрачати потрібно, і військових туди відправляти, хоч їх не вистачає на фронті, і все це за свої гроші. Але Росія змушена проводити навчання.

Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, спеціально для Главреда