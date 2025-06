Розкішні готелі в Іспанії: топ-12 неймовірних місць для розкішної відпустки

Відпустка в багатогранній Іспанії пропонує не лише можливість дослідити її унікальну культуру та історію, але й насолодитися незабутнім досвідом у розкішних готелях. Від гамірних туристичних центрів, таких як Барселона та Мадрид, до мальовничих прибережних містечок і чарівної сільської місцевості, ця країна в південно-західній Європі пропонує безмежні можливості для відпочинку. Проживання є важливим аспектом кожної подорожі, і Іспанія задовольняє потреби кожного мандрівника, незалежно від бюджету чи вподобань. Найкращі заклади славляться своїми висококласними зручностями, сучасними спа, вишуканими ресторанами та захоплюючими краєвидами. Нижче представлено добірку з 12 найкращих готелів Іспанії, які обіцяють зачарувати мандрівників своїм шармом і подарувати незабутні спогади про європейську відпустку в теплій і гостинній країні.

Marbella Club, Малага

З 1950-х років, коли Marbella Club став улюбленим місцем відпочинку друзів принца Альфонсо фон Гогенлое, цей готель на узбережжі Андалусії уособлює стриману розкіш. З часом комплекс еволюціонував із низки будинків у стилі каліфорнійських мотелів у прекрасне пляжне селище, зберігши інтимну атмосферу, схожу на клуб для членів. Він приваблює не лише мандрівників, але й місцевих жителів, які часто відвідують елегантний ресторан El Patio. Нещодавно оновлений пляжний клуб, прикрашений яскравими парасольками в стилі ар-деко та розписаними вручну плитками, ідеально поєднує богемний шик із висококласним сервісом. Marbella Club приваблює як пари, що шукають релаксу під розлогими деревами, так і сім’ї, які насолоджуються ситними трапезами біля просторого басейну.

Однією з визначних особливостей цього розкішного готелю в Іспанії є дитячий клуб, який пропонує різноманітні активності під керівництвом енергійного та привітного персоналу, а також креативні ігрові зони. Поки діти розважаються, батьки можуть зайнятися кундаліні-йогою, процедурами в спа-центрі Thalasso, серфінгом або просто насолодитися фірмовим коктейлем Zoco біля басейну.

The Madrid Edition, Мадрид

Королівська втеча. Джерело: https://www.editionhotels.com/ Королівська втеча. Джерело: https://www.editionhotels.com/

Незважаючи на численні переваги, іспанська столиця раніше не могла похвалитися великою кількістю першокласних готелів. Однак за останні роки ситуація кардинально змінилася. Навіть у конкуренції зі світовими брендами новий The Madrid EDITION є справжньою перлиною. Цей стильний готель в Іспанії, розташований у старому місті, був майстерно переобладнаний із колишньої штаб-квартири банку на площі Селенке. Перше, що впадає в око, – це елегантний гранітний портал XVIII століття, спроектований Педро де Ріверою (один із небагатьох автентичних елементів, що збереглися донині). Далі гості піднімаються величезними гвинтовими сходами з перламутрового каменю. Загальні зони мають приглушене освітлення, що створює необхідний контраст: мінімалістична лава вкрита традиційною іспанською шаллю, а за білосніжним більярдним столом висить яскравий старовинний гобелен.

На першому поверсі розташований ресторан Jerónimo під керівництвом Енріке Ольвери. Шеф-кухар уникає надмірно вишуканої подачі, щоб мати змогу інтерпретувати традиційну мексиканську кухню в сучасний спосіб. Щоб відчути гедоністичну атмосферу The Madrid EDITION, проведіть час на даху в "країні чудес".

Finca Cortesin, Малага

Хав’єр Лопес, підприємець і власник великої колекції сучасного мистецтва, мріяв відкрити не лише галерею, але й готель, який міг би прикрасити унікальними картинами. Зрештою, інвестор придбав Finca Cortesin у Малазі та перетворив його на один із найкращих готелів Іспанії.

Комплекс на Коста-дель-Соль розрахований на 67 апартаментів і включає три вілли. Інтер’єри створив відомий португальський дизайнер Дуарте Пінто Коельо. Тут є внутрішні двори з приємним ароматом жасмину, сади з елегантними доріжками, трояндами та арками, а також автентичні підлоги з каменю, привезеного з монастирів Португалії. Серед ключових зручностей, доступних гостям:

Пляжний клуб

Чотири басейни, включаючи один лише для дорослих

Кілька ресторанів

Чемпіонське поле для гольфу

Обов’язково відвідайте ресторан REI на вечерю чи обід, де середземноморський стиль зустрічається з азійським ф’южн, а всі продукти постачаються місцево.

El Palace Barcelona, Барселона

Одним із найрозкішніших готелів Іспанії є El Palace, розташований у богемному районі Ешампле. Місцеві досі називають його El Ritz, адже це був останній неймовірний проєкт Сезара Рітца. Хоча попередня назва була втрачена понад десять років тому, заклад зберігає характерну театральну пишність; одні лише базальтово-чорні колони лобі переносять відвідувачів в атмосферу театру та створюють відчуття, що вистава ось-ось почнеться. Звісно, El Palace може похвалитися видатними гостями-знаменитостями, які тут зупинялися. Відомо, що Далі жив у цьому готелі в Барселоні. Крім того, ходять чутки, що Рамон Меркадер, убивця Троцького, колись працював тут метрдотелем.

Незважаючи на грандіозну історію, El Palace пропонує багато оновлень. Зокрема, рестораном тепер керує відомий Рафа Зафрі, колишній шеф-кухар El Bulli в Амарі. Гості також можуть насолодитися розкішною терасою з басейном на даху, де влітку виступають діджеї, а вдень проводяться мистецькі майстер-класи, супроводжувані фірмовими коктейлями. Гості навіть можуть навчитися танцювати меренге за допомогою досвідчених бульвардьє.

La Zambra Hotel - Zebra Collection by Hyatt, Малага

Названий на честь різновиду фламенко, що танцюється босоніж, La Zambra Hotel - The Unbound Collection by Hyatt демонструє сучасний погляд на Андалусію, головна ідея якого – дозволити гостям почуватися максимально вільно. Гостей зустрічає брама, прикрашена лавандою, що відкриває білий двір із високими мавританськими стінами та пальмами. Далі ви потрапляєте до просторого лобі та низки фонтанів і мальовничих патіо. У патіо гості можуть перевести подих на шезлонгах і гойдалках, оточених сукулентами. Усередині – підлоги з натурального каменю, кераміка ручної роботи та привітний персонал, одягнений у легкий лляний і бавовняний одяг.

Гості готелю мають доступ до двох полів, спроектованих Робертом Трентом Джонсом, а також до 12 гольф-локацій у межах 15-хвилинної поїздки.

Rosewood Villa Magna, Мадрид

Розташований на знаменитій авеню Пасео де ла Кастельяна, оточеній розкішними бутиками, посольствами, галереями та банками, один із найкращих готелів Іспанії вражає ще більше після реновації 2020 року архітектором Рамоном де Аранаасом. Rosewood Villa Magna у Мадриді займає модерністську будівлю 1972 року, яка залишається престижною власністю. Однак тепер екстер’єр виглядає яскравіше завдяки алюмінію та стильним латунним елементам, а також двом розкішним басейнам перед комплексом. Усередині – фірмова естетика Rosewood Villa Magna із дверима та вікнами від підлоги до стелі в глибоких чорних рамах, різнокольоровими вітражами в стилі Гауді та великими підвісними лампами в стилі ар-деко. Усе це гармонійно врівноважено приглушеними природними тонами та монохромним мармуром.

Загальна концепція Rosewood Villa Magna – зробити все індивідуальним і розслабленим, ніби ви відвідуєте резидента Мадрида. Номери та загальні зони готелю прикрашені виразними творами мистецтва. Наприклад, біля стійки реєстрації встановлена гігантська антропоморфна скульптура в чорному кольорі іспанського художника Хуана Діаза-Фаеза, а картини поєднують класику з незвичайним, як-от королева Вікторія з палицею для селфі чи маркіз, що видуває жуйку.

Гості можуть зупинитися в номерах або в одній із окремих резиденцій. Два люкси мають одні з найбільших терас у Європі, що пропонують неймовірні панорамні краєвиди. Для максимального простору рекомендуємо бронювати люкс Anglada із їдальнею, кабінетом, вітальнею, кількома ванними кімнатами, двома спальнями, внутрішньою та зовнішньою кухнями.

Готель також пишається одним із найпопулярніших спа-центрів столиці, Rosewood Spa, який спеціалізується на стародавніх процедурах, що сягають IX століття. Також варто відвідати ресторан Amós із трьома зірками Мішлен під керівництвом Хесума Санчеса.

Can Tres, Форментера

На шляху до безмежного синього моря ви можете натрапити на три приховані перлини Форментери – Can Mar, Can Aire і Can Terra. Ці будівлі, що на перший погляд здаються незграбними, складають цей топовий готель Іспанії. Вони виглядають як невеликі розумні апартаменти, кожен із кількома номерами та затіненими приватними терасами, де так приємно насолоджуватися сніданком із ароматним свіжоспеченим хлібом і домашніми джемами.

Can Tres належить трьом власникам із Мадрида, які поставили за мету знайти ідеальне місце на Форментері. Після двох років пошуків їм це вдалося. Було висаджено численні оливкові дерева, лимони та апельсини, щоб оживити навколишні чагарники, а також збудовано басейн.

Дизайн ліг на плечі Паті Помбо, яка змогла привнести вінтажні та сучасні нотки в типовий острівний стиль. Наприклад, ротангові крісла стоять поруч із дерев’яними гойдалками, а залізничні шпали використовувалися для основи ліжок; у кутах видно затишні лампи з плетеної соломи. Номери також прикрашені сушеними квітами, лавандою та величезними папоротями, що спускаються з маленьких горщиків.

За десять хвилин пішки від Can Tres розташований пляж Бігйонр із білим піском. Якщо хочете прогулятися та зустріти наймальовничіший захід сонця, прямуйте стежкою, що веде до Kiosko 62, невеликого пляжного бару, де подають міцні холодні мохіто.

Soho House Barcelona, Барселона

У 1995 році Нік Джонс заснував Soho House, членський клуб у Лондоні, створений як місце зустрічі амбітних і молодих представників медіа. Останніми роками ексклюзивна асоціація відійшла від цієї концепції, але тепер повертається на протоптану стежку, залучаючи дедалі більше творчих людей. Це стосується й Soho House Barcelona. Інтер’єри одного з найкращих готелів Іспанії, як завжди, створені внутрішньою командою дизайнерів за підтримки місцевого архітектора Гектора Рестрепо Кальво. Готель, хоча й невеликий за стандартами Барселони, уже здобув репутацію жвавого та веселого місця з висококласними зручностями.

Belmond La Residencia, Деїя, Майорка

Цей чудовий готель в Іспанії закохує в себе з першого погляду, тож не відвідати його хоча б раз було б помилкою. Belmond La Residencia на Майорці дістається через низку поворотів, вузьких ущелин і крутих спусків, тож ви можете насолоджуватися неймовірними краєвидами західного узбережжя. Це один із найромантичніших готелів Середземномор’я, який став таким, яким його знають мандрівники, завдяки Річарду Брансону, який придбав цю власність у 1987 році.

Готель має 71 номер, тенісні корти, два відкриті басейни та дитячий клуб, що робить його ідеальним вибором для сімейного відпочинку. Номери включають тераси з захоплюючими краєвидами на місто, деякі – з приватними басейнами. Апартаменти оформлені в пастельних, ненав’язливих кольорах, із м’якими ліжками та численними творами мистецтва з колекції самого Річарда Брансона.

Alcaufar Vell, Менорка

Сільський шарм і стиль. Джерело: https://alcaufarvell.com/ Сільський шарм і стиль. Джерело: https://alcaufarvell.com/

Ця південно-східна локація успішно поєднує сільський шарм, комфорт і стиль. Саме тут розташований Alcaufar Vell. Один із найкращих готелів Іспанії, він має 21 номер у великій красивій будівлі, що випромінює п’янку аристократичну атмосферу. Номери просторі та наповнені світлом, а сади, затінені мигдалевими деревами та пальмами, пропонують притулок від спеки. У 2007 році комплекс розширили трьома номерами та п’ятьма люксами в переобладнаній старій спальні. Нові апартаменти особливо привабливі з точки зору декору та включають маленькі садові патіо. Не пропустіть відвідування ресторану готелю Ses Cotxeries, одного з найкращих закладів на острові Менорка.

The Principal, Мадрид

Найновіший заклад столиці на розі Гран-Віа досі залишається прихованою перлиною завдяки непомітному входу з бічної вулиці. The Principal входить до топ-12 готелів Іспанії завдяки своїй унікальності та дивовижному дизайну. Номери оформлені в коралових, вугільних і зелених кольорах, із мармуровим каміном і книжковими полицями, заповненими старими томами, та оксамитовими шторами. Готель має 76 номерів, кожен із яких прикрашений творами мистецтва в стилі Джексона Поллока. Увечері найпривабливішим місцем є бар на даху, де можна не лише насолодитися якісним джин-тоніком, але й помилуватися неймовірними краєвидами, що простягаються від Чуеки, наповненої розкішними бутиками, до Прадо на півдні.

Hostal Empúries, Коста-Брава

Цей готель в Іспанії є єдиним у Європі, що має статус Gold LEED, присуджений лідерам у сфері екологічного та енергетичного дизайну. Нещодавно відреставрований Hostal Empúries – це оновлений приморський курорт, який пропонує гостям високоякісний сервіс і найкращі зручності.

Готель розташований в одній із найкрасивіших заток Коста-Брави, із краєвидами на затоку Розес, що простягається до найсхіднішої точки Іспанії. Hostal Empúries був відкритий у 1919 році як розширення простого пляжного ресторану. Нещодавно завершена реновація, спроектована Пілар Лібано, додала розкішні люкси з терасами, розташовані трохи далі від решти комплексу. Крім того, оновлена територія включає ландшафтний дизайн із травами та дикими квітами.

Ключові зручності, окрім неперевершених краєвидів Середземного моря, включають криті басейни з підігрівом, а також спа, що спеціалізується на аюрведичних процедурах. Однак головна причина, чому сюди стікається так багато людей, – це їжа. Меню створене тандемом двох видатних шеф-кухарів Коста-Брави, Білла Гавальди та Рафа Пеньї. Страви використовують місцеві органічні продукти, морепродукти та рибу з ринку Паламос, усе це гармонійно поєднується з найкращими іспанськими винами.