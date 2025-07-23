9 найкращих курортів на Бора-Бора для розкішної відпустки

Найпопулярніший і найрозкішніший острів у Південній частині Тихого океану — безсумнівно, Бора-Бора. Справжня перлина Французької Полінезії, куди кожен мріє потрапити хоча б раз у житті, щороку приваблює мандрівників з усього світу. Починаючи з дивовижної панорами безкрайньої водної поверхні, що відкривається з ілюмінатора літака, і моменту, коли ваш погляд ловить фантастичну гору Отеману, затамуйте подих і готуйтеся до початку справжнього кохання до цього місця. Острів розташований на північний захід від Таїті, за годину польоту від Папеете. Аеропорт знаходиться на відокремленій частині — Моту Мете. Після прибуття, як правило, персонал готелю зустрічає майбутніх гостей із квітами та доставляє їх човном до вашого курорту.

Французька Полінезія — один із найменш зіпсованих регіонів планети, тому ви легко знайдете багато цікавих локацій для дослідження та усамітнення наодинці з природою. Курорти, більшість із яких пропонують розміщення в бунгало над водою, розташовані між фантастичними пляжами з бірюзовою водою, оточеними пальмами. Багато віл мають скляні підлоги, що дозволяють спостерігати за багатим тропічним життям Тихого океану.

Насолоджуйтесь вражаючими зручностями, першокласним сервісом, незабутніми пригодами та чудовими краєвидами, зупиняючись у найкращих готелях на цьому райському острові. Незалежно від того, плануєте ви розслаблюючий пляжний відпочинок чи хочете провести час за захоплюючими заняттями, наступний список найкращих курортів Бора-Бора допоможе вам знайти ідеальний варіант для майбутньої відпустки.

1. St. Regis Bora Bora Resort

Цей надзвичайний комплекс має всі підстави очолювати список топ-9 курортів Бора-Бора. П’ятизірковий готель займає 44 акри чудового ландшафту, включаючи білосніжний пляж і кришталево чисту лагуну, що гарантує відпочинок високого класу біля води та дозволяє займатися різноманітними активностями. З номерів відкривається вид на гору Отеману, що височіє вдалині.

St. Regis Bora Bora Resort пишається найбільшими бунгало над водою у Французькій Полінезії. Загалом курорт пропонує розміщення в сотні різних апартаментів, включаючи унікальні пляжні вілли, прикрашені автентичними меблями, тканинами ручної роботи та місцевими творами мистецтва. Серед зручностей, доступних для гостей комплексу, є наступні:

фітнес-центр;

доступ до пляжу;

спа-комплекс;

п’ять ресторанів на території;

прокат велосипедів для дослідження острова;

два басейни;

приватний лагунаріум;

дитячий клуб;

послуги персонального дворецького.

Особливо рекомендуємо відвідати розкішний ресторан Lagoon над водою з меню, створеним відомим французьким шеф-кухарем Жаном-Жоржем Вонгеріхтеном.

Звісно, цей курорт на Бора-Бора пропонує безліч можливостей для водних видів спорту. Від снорклінгу до вітрильного спорту, привітний і допоміжний персонал St. Regis Bora Bora допоможе організувати будь-яку активність на ваш смак.

2. Four Seasons Resort Bora Bora

Розваги на воді в курорті Four Seasons. Джерело: https://www.fourseasons.com/

Вражаючі краєвиди на гору Отеману та джунглі, лагуни всіх відтінків блакитного, численні маленькі острови на зовнішньому кораловому рифі та вражаючі бунгало над водою — усе це про найкращий курорт на Бора-Бора. Four Seasons Resort — це рай, де усміхнений персонал готовий задовольнити будь-які ваші потреби. Бірюзова лагуна манить, спонукаючи гостей насолоджуватися плаванням, дайвінгом та іншими водними активностями.

Основні зручності включають наступне:

майданчики для волейболу, тенісу, бадмінтону тощо;

бізнес-центр;

фітнес-зал;

басейн із ефектом нескінченності;

спа-центр Te Mahana, де процедури базуються на стародавніх практиках;

прокат обладнання для водних видів спорту.

Найкращі курорти Бора-Бора мають чотири ресторани з багатим і різноманітним меню. Для дітей створена розважальна програма Kids For All Seasons, і юні гості обов’язково отримають привітальний подарунок після заселення.

3. Conrad Bora Bora Nui

П’ятизірковий Conrad Bora Bora Nui — один із найрозкішніших і найкращих курортів на Бора-Бора, Таїті. У 2017 році він був повністю відремонтований, щоб відкритися для гостей із ще більш вражаючими зручностями. Комплекс розташований у приватній бухті на окремому острові Моту То’опуа, приблизно за 20 хвилин на човні від аеропорту Бора-Бора. Він вражає з першого погляду своїм білим кристалічним піском, що виблискує на сонці, бірюзовою лагуною та величними горами на задньому плані. Якщо ви прагнете максимальної приватності та усамітнення, рекомендуємо здійснити одноденну поїздку на приватний острів Моту Тапу, де ви зможете влаштувати найнезабутніший пікнік у вашому житті.

Conrad Bora Bora Nui має 115 комфортабельних номерів. Найпопулярніші та найрозкішніші варіанти розміщення — це бунгало над водою. Також є умебльовані вілли з ексклюзивним доступом до пляжу та приватними басейнами, а також апартаменти з терасами та видом на лагуну.

Для відвідувачів доступні наступні зручності:

спа-центр на вершині пагорба;

фітнес-центр;

басейн із ефектом нескінченності;

п’ять ресторанів.

У вартість бронювання вілли входять послуги персонального дворецького, який мінімізує повсякденні турботи — від розпакування валіз і приготування коктейлів до догляду за взуттям.

Для дітей до 16 років передбачений клуб Tamariki. Поки молодші гості розважаються, дорослі можуть зайнятися каякінгом, вітрильним спортом, снорклінгом чи іншими водними активностями або просто розслабитися в спа-центрі.

4. InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Бунгало над бірюзовою водою. Джерело: https://www.intercontinental.com/

Якщо ви шукаєте найкращий курорт на Бора-Бора, InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa — чудовий вибір. Як і інші готелі на цьому райському острові, комплекс пропонує неймовірні краєвиди та висококласний сервіс у поєднанні з розкішними апартаментами, доступними в різних конфігураціях. Приватні бунгало над водою з панорамними вікнами, терасою та приватним басейном — найкращий вибір для тих, хто цінує розкішний відпочинок.

На території є три ресторани та два снек-бари, а також сувенірна крамниця. Переваги курорту включають фітнес-центр, приватний пляж, відкритий басейн, а також можливість орендувати обладнання для активного відпочинку. Тут часто проводяться цікаві заходи та тематичні вечори, наприклад, демонстрація традиційних полінезійських танців, виконання народних пісень тощо.

Особливо варто відзначити спа-центр Deep Ocean Spa, відомий процедурами таласотерапії з використанням особливих інгредієнтів із Тихого океану. Обов’язково замовте масаж, який забезпечує максимальне розслаблення.

5. InterContinental Bora Bora Le Moana Resort

Цей курорт на Бора-Бора, Таїті, створений, щоб ви повністю забули навіть слово "стрес". InterContinental Bora Bora Le Moana Resort — це простір із приватним піщаним пляжем, великим панорамним басейном і 61 просторими апартаментами, включаючи бунгало над водою. Вілли пропонують чудові краєвиди на розлогу лагуну та сусідні острови. Особливістю бунгало з атмосферними солом’яними дахами є скляний журнальний столик, який виконує роль акваріума, адже через нього можна спостерігати за активним життям Тихого океану. Сніданок включений у вартість номера. Головний ресторан Noa Noa пропонує вишукану французьку кухню, а щовечора на пляжі організовуються розваги. Звісно, курорт пропонує різноманітні водні активності, включаючи веслування на каное, каякінг, SUP-бординг, вітрильний спорт тощо.

6. Sofitel Bora Bora Private Island

Насолоджуйтесь заспокійливим звуком хвиль, що ніжно б’ються об берег біля вашої вілли над водою, забронювавши розміщення в одному з найкращих курортів Бора-Бора. Sofitel Bora Bora Private Island розташований на окремому острові Моту Піті У’ута в центрі затоки Матіра. Це справжній тропічний оазис, оточений бірюзовою лагуною.

Варіанти розміщення включають наземні вілли та бунгало, які радують незмінно вражаючими краєвидами. Ресторан Manu Tuki пропонує продумане та бездоганне меню, а також є великий басейн із ефектом нескінченності та спа-центр. Узбережжя острова є домом для яскравого коралового розплідника, який приваблює любителів снорклінгу та дайвінгу.

7. Le Meridien Bora Bora

Курорт для відпустки на Бора-Бора був повністю відремонтований і відновлений у 2022 році, тому пропонує своїм гостям найсучасніші та найкращі зручності, а також, звісно, неймовірний ландшафт, характерний для всіх готелів на острові.

Ви можете зупинитися в класичних номерах або забронювати розкішні бунгало над водою зі скляними підлогами та приватними терасами. Пляжні вілли включають приватні басейни та подвійні гамаки. Апартаменти прикрашені шикарними сучасними меблями та яскравими елементами полінезійської культури.

На території є великий бізнес-центр. Після вирішення ділових питань рекомендуємо відвідати спа-центр або фітнес-зал, або поплавати в одному з великих басейнів із ефектом нескінченності. На обід або вечерю можна відвідати Le Tipanié, який також пропонує сніданок у форматі шведського столу, та Le Te Ava. Рекомендуємо відвідати унікальний у Французькій Полінезії заповідник черепах, де ви зможете поплавати з цими надзвичайними тваринами.

8. Blue Heaven Island

Затишний відпочинок на пляжі. Джерело: https://blue-heaven-island.frenchpolynesia-hotels.com/en/

"Острів Блакитного Неба" — це дійсно унікальний курорт на Бора-Бора, з лише п’ятьма бунгало. Незважаючи на невеликий розмір, цей комплекс має свої особливості та пропонує різноманітні розваги на будь-який смак.

Основна мета Blue Heaven Island — підкреслити єднання з природою, а не ультрасучасні зручності. Це чудовий досвід для тих, хто хоче відпочити від гаджетів і метушні, побути наодинці з близькими та максимально розслабитися. Наприклад, бунгало не обладнані кондиціонерами, але мають стильні стельові вентилятори, а весь острів живиться виключно сонячною енергією, тому іноді можуть бути перебої з Інтернетом. На території немає басейну, але ви можете чудово провести час у кришталево чистій лагуні. Доступні для відвідувачів активності включають дайвінг, каякінг, снорклінг і навіть плавання з акулами чи годування скатів.

Blue Heaven Island — ідеальний вибір для спокійного, тихого відпочинку та цифрового детоксу.

9. Maitai Polynesia Bora Bora

Топ-9 курортів Бора-Бора заслужено включає комплекс Maitai Polynesia, який розташований біля одного з найкращих пляжів Французької Полінезії — Матіра, і оточений густими тропічними садами. Готель середнього цінового діапазону — це чудове та комфортне місце для проведення відпустки.

Ви можете зупинитися в бунгало над водою, просторих апартаментах на пляжі або забронювати стандартний номер із видом на океан і всім необхідним. Вони оформлені в типовому полінезійському стилі, що дозволяє повністю зануритися в атмосферу острова. На території готелю є два ресторани, Haere Mai та Tama'a Maitai, обидва пропонують чудове та різноманітне меню.

У вартість бронювання входить прокат спорядження для дайвінгу, каяків і каное тощо. У Maitai Polynesia Bora Bora немає власного спа-центру, але гості можуть легко відвідати сусідній InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa та скористатися їхніми послугами.