Що пишуть в США про новоий закон про антикорупційні органи і протести

Останні новини про Україну в американських медіа - цілком очікувано - стосуються нового закону про антикорупційні органи і протестів. Ось що пишуть у США. Вибрав три консервативні і три ліберальні медіа для порівняння.

FOX News: В Україні відбулися масові протести через закон, що послаблює антикорупційні органи країни і загрожує їхній незалежності. ... Такий крок українського уряду може погіршити стосунки між Зеленським та Дональдом Трампом, який раніше звинувачував українського лідера в тому, що він є "диктатором без виборів".

NBC: Україна вибухнула гнівом на Зеленського, загрожуючи єдності воєнного часу. Активісти закликали до подальших протестів через закон, підписаний президентом, який обмежує діяльність двох головних антикорупційних органів країни.

CNN: В Україні - перші великі протести від початку повномасштабного вторгнення. Рішення Володимира Зеленського щодо послаблення антикорупційних органів викликало обурення по всій країні. … Американська торгова палата заявила, що закон "підриває довіру до антикорупційних зусиль України".

Newsmax: Боротьба з глибоко вкоріненою корупцією має вирішальне значення для збереження доступу до мільярдів доларів західної допомоги … Замість того, щоб накласти вето, як вимагали протестувальники, Зеленський підписав закон, що поставило під загрозу громадську підтримку президента.

Washington Post: Ухвалений закон, на думку багатьох, нівелює антикорупційні реформи, запроваджені після прозахідної революції понад 10 років тому. Критики кажуть, що це фактично скасує незалежність НАБУ і САП.

Breitbart: Закон посилює урядовий нагляд за двома ключовими антикорупційними органами України. Цей крок може значно послабити незалежність цих органів і надати оточенню Зеленського більший вплив на розслідування проти корупції.

Не обійшлось і без маніпуляцій. Дехто з MAGA-блогерів (теж очікувано) одразу підхопив новини, подавши їх у викривленому світлі. Конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін, наприклад, написала, що люди вийшли на протест начебто тому, шо Зеленський "відмовляється укладати угоду і закінчувати війну" - і закликала до припинення поставок зброї для України.

Приблизно так виглядає виствітлення цього у США. Коментарів від Білого дому чи Держдепу поки не було - якщо буде реакція, обовʼязково розповім.