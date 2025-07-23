Найкращі залізничні подорожі Європою: скористайтеся новими маршрутами для своєї поїздки

Розгалужена мережа європейських залізниць сприяє новим подорожам і відкриттям. Пандемія змусила нас переосмислити багато цінностей, тож у певний момент можливість комфортної нічної подорожі у зручному купе набула додаткової привабливості та романтики. Кількість пасажирів, які користуються залізничними послугами, зростає, а перевізники по всьому світу пропонують нові маршрути та покращені сполучення. Від швидкісних експресів до романтичного гуркоту повільних поїздів із численними зупинками — найкращі залізничні подорожі Європою чекають на вас.

Німецькі залізниці: лише $50 на місяць

Влітку 2022 року Deutsche Bahn, національна залізнична компанія Німеччини, у відповідь на різке зростання вартості комунальних послуг, продуктів харчування та інших важливих аспектів життя запровадила місячні проїзні вартістю близько десяти доларів. Власники такого проїзного могли користуватися величезною залізничною мережею країни.

Проєкт мав великий попит, що призвело до введення Deutschland-Ticket вартістю близько $50 на місяць. Це один із найкращих способів подорожувати Європою поїздом у межах Німеччини. Ба більше, квиток навіть діє на міське метро та автобуси (за винятком деяких швидкісних і прямих міжміських сполучень).

Можливості для власників Deutschland-Ticket майже необмежені. Скуштуйте різноманітні сорти пива в Дюссельдорфі, потім вирушайте до Кельна, Бамберга та спробуйте знамениті сосиски в Мюнхені. Для мальовничих краєвидів оберіть поїзди Західного Рейну, які курсують від Кельна до Майнца вздовж головної річки Рейн. Зверніть увагу, що квиток доступний лише за підпискою. Якщо ви хочете заощадити та уникнути списання коштів за наступний місяць, ви можете скасувати підписку не пізніше 10-го числа місяця.

Англія та Туреччина роблять ставку на метро

Залізничний вокзал у Стамбулі. Джерело: Pixabay

Стамбул — місто, яке найкраще демонструє швидке зростання в галузі підземних поїздів. Останніми роками найбільше місто Туреччини отримало величезні інвестиції для розвитку своєї системи метро. У 2023 році було відкрито лінію, що з’єднує аеропорт зі Стамбулом, а також вводяться в експлуатацію інші важливі маршрути, які дозволяють здійснювати чудові залізничні подорожі Європою, адже цей напрямок дуже популярний серед туристів. Це надзвичайно важливі кроки для міста, яке до 1989 року майже не мало підземного транспорту. Столиця Франції також зазнає змін у рамках програми Grand Paris Express, яка забезпечить комфортні залізничні подорожі Європою в передмістях. Зокрема, розширення лінії метро 14 до Орлі, другого за величиною аеропорту Парижа, стане хорошою новиною для туристів.

У 2019 році в Данії було відкрито міське кільцеве метро, що покращило враження від відвідування Копенгагена завдяки підземному транспорту. Також із літа 2022 року мандрівники, які прибувають до Хітроу в Лондоні, можуть здійснити одну з найкращих залізничних подорожей Європою завдяки лінії Elizabeth Line 2022 і швидко дістатися до центру міста, щоб одразу поринути в захоплюючу подорож світовим центром культури, мистецтва та музики.

Швидкісний поїзд в Іспанії лише за сім доларів

Чарівність подорожей Іспанією. Джерело: Pixabay

Бюджетні перевізники стають дедалі популярнішими для чудових залізничних подорожей Європою, і що не менш важливо — доступними. Однак наздогнати Іспанію майже неможливо! Avlo пропонує швидкісні поїзди, що з’єднують Мадрид і Барселону. Ціни на квитки починаються від семи доларів. Крім того, мережа постійно розширюється, з’являються нові напрямки. Наприклад, чудовим варіантом для залізничної подорожі Європою буде рейс із Мадрида до Андалусії, що проходить через такі міста:

Севілья;

Малага;

Кордова.

Ця подорож дозволяє насолодитися фантастичними пейзажами Іспанії за мінімальну суму.

Один із найкращих залізничних маршрутів Європою пропонує французький оператор Ouigo. Залізниці з’єднують столицю з ключовими містами країни, включаючи популярні Марсель, Бордо та Страсбург. Ціни на квитки починаються від $11. Ключова перевага Ouigo полягає в тому, що ціна залишається фіксованою незалежно від дати, тож ви можете скористатися вигідною пропозицією в останню хвилину. У Великій Британії також є кілька бюджетних варіантів для подорожей поїздом Європою, зокрема зі столиці до Единбурга через Ньюкасл, але ціни не завжди вигідні.

Нові сполучення зі Швеції та Бельгії

Залізничні подорожі Європою набирають обертів щороку. Хоча наприкінці 2016 року, коли французький уряд оголосив про скорочення низки послуг, це здавалося неможливим. На щастя для всіх користувачів, відтоді проєкт трансформувався, і багато інших європейських країн, включаючи Австрію, значно інвестують у нічні перевезення.

Влітку 2023 року дебютував один із найкращих поїздів для подорожей Європою, який курсує між Берліном і Брюсселем, ключовими політичними та культурними центрами. Послугу забезпечує новий оператор European Sleeper. Із Брюсселя поїзд курсує щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці, зупиняючись також в Амстердамі. Відправлення о 19:22, прибуття о 6:48 ранку. Зворотні рейси здійснюються в неділю, вівторок і четвер. Доступні три конфігурації квитків:

місце для сидіння;

ліжко в шестимісному купе;

ліжко в тримісному купе.

Крім того, у 2021 році були запроваджені інші чудові залізничні подорожі Європою. Це стосується нічних поїздів із Гамбурга до Стокгольма або з Відня до Парижа.

Така подорож допоможе значно заощадити, адже не потрібно бронювати готель, а вартість авіарейсів набагато вища. Хоча варто зазначити, що не кожен може добре виспатися, особливо якщо у вас досить чутливий сон.

Швидкісні залізничні подорожі Європою у Великій Британії

Локомотиви — це британський винахід, але залізнична мережа Великої Британії, на жаль, не завжди викликає захват. Поїзди часто затримуються, хоча, звісно, ви врешті дістанетеся до пункту призначення та здійсните одну з відомих подорожей Європою. У Великій Британії є лише одна швидкісна лінія, призначена для внутрішніх рейсів, наприклад, із Лондона до мальовничої сільської місцевості Кента, а також поїзди Eurostar. Наразі триває масштабний проєкт із будівництва швидкісної мережі High Speed 2. Ця лінія з’єднає найбільші міста Шотландії з Лондоном, Бірмінгемом і Манчестером. Найкращий маршрут для подорожей Європою поїздом включає особливу екскурсію Centenary Weekender. Це захоплююча подорож зі столиці Великої Британії до Единбурга та східного узбережжя Шотландії, яку здійснює перший у світі повністю аутентифікований локомотив Flying Scotsman, що рухається зі швидкістю 100 миль на годину.