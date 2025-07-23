М’ясний рулет, який розлітається з тарілки ще до того, як охолоне!

Соковитий, ароматний і дуже простий у приготуванні — ідеальний варіант на обід чи вечерю для всієї родини.

Інгредієнти:

✔ Фарш з яловичини

✔ Улюблені спеції

✔ Сир (плавлений або твердий, будь-який, який тягнеться — підійде)

✔ Шинка або буженина

✔ Мікс зелені

Спосіб приготування:

На пергаменті рівномірно викладаємо фарш — формуємо прямокутний пласт.

Посипаємо спеціями, далі — шар сиру, шинки і зелені.

Акуратно згортаємо в рулет.

Нарізаємо порційно й обережно знімаємо пергамент.

Викладаємо в форму, застелену новим пергаментом.

Випікаємо в духовці до рум’яної скоринки (180° приблизно 35–40 хв).

Смачного!