ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Рецепти

М’ясний рулет, який розлітається з тарілки ще до того, як охолоне!

Алік МкртчянАлік Мкртчян

М’ясний рулет, який розлітається з тарілки ще до того, як охолоне!
М’ясний рулет, який розлітається з тарілки ще до того, як охолоне!

Соковитий, ароматний і дуже простий у приготуванні — ідеальний варіант на обід чи вечерю для всієї родини.

 Інгредієнти:

✔ Фарш з яловичини 

✔ Улюблені спеції 

✔ Сир (плавлений або твердий, будь-який, який тягнеться — підійде) 

✔ Шинка або буженина 

✔ Мікс зелені

 Спосіб приготування:

 На пергаменті рівномірно викладаємо фарш — формуємо прямокутний пласт.

 Посипаємо спеціями, далі — шар сиру, шинки і зелені.

 Акуратно згортаємо в рулет.

 Нарізаємо порційно й обережно знімаємо пергамент.

 Викладаємо в форму, застелену новим пергаментом.

 Випікаємо в духовці до рум’яної скоринки (180° приблизно 35–40 хв).

Смачного! 

Джерело:instagram.com

РецептРецептиБлоги