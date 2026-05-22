Республіканська партія Трампа: інакодумців виштовхують із Конгресу

Республіканці, які критикували Трампа або, на його думку, були недостатньо лояльними, один за одним програють праймеріз у своїх штатах. Це передбачуваний розвиток – але він може мати досить цікаві вторинні ефекти.

Конгресмен Томас Массі з Кентуккі програв кандидату, якого підтримав Трамп. Массі був одним із найгучніших критиків президента серед республіканців у Конгресі: голосував проти "Великого прекрасного законопроєкту" Трампа, критикував його через справу Епштейна, війну проти Ірану та низку інших рішень. Ідеологічно він у тому ж ізоляціоністському таборі, що й колишня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін чи Такер Карлсон. Сам Трамп останніми тижнями різко посилив атаки на конгресмена, називаючи його "найгіршим членом Конгресу в історії США".

У Луїзіані праймеріз програв сенатор Білл Кессіді, який представляє штат понад 10 років. Він був одним із небагатьох республіканців у Сенаті, які у 2021 році підтримали другий імпічмент Трампа – і відтоді потрапив у немилість до президента.

У Техасі праймеріз ще попереду, але під загрозою опинився впливовий сенатор Джон Корнін, який представляє штат із 2002 року та належить до "старої школи" республіканців. Трамп дорікнув йому через недостатню лояльність й підтримав його суперника – прокурора Кена Пакстона, якого в Республіканській партії вважають значно слабшим кандидатом.

Деякі сенатори уже висловили розчарування таким рішенням президента і виступили на підтримку Джона Корніна, якого ще зовсім недавно розглядали як потенційного лідера республіканської фракції. Оглядачі вважають, що якщо він зрештою програє праймеріз, це може суттєво похитнути підтримку Трампа в Сенаті у наступні півроку.

По-перше, це може посилити існуюче невдоволення окремими рішеннями президента серед поміркованих сенаторів. По-друге, в такому разі у Сенаті до січня 2027 року буде щонайменше три "кульгавих" республіканці: окрім Корніна і Кессіді, також і сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни, який ще раніше оголосив про закінчення своєї служби.

Як показує практика, коли законодавці не хвилюються про переобрання (і про реакцію Трампа), вони стають сміливішими у заявах і діях. У випадку з сенатором Біллом Кессіді це мало майже миттєвий ефект.

Після поразки на праймеріз і нової хвилі критики з боку президента, Кессіді приєднався до демократів і підтримав винесення на голосування ініціативи, яка обмежує повноваження Трампа у військових діях проти Ірану без схвалення Конгресу.

"Люди в Луїзіані стурбовані цією війною", – заявив Кессіді. "Поки адміністрація не надасть чітких пояснень … жодне продовження дій не може бути виправданим".

Натомість сенатори, лояльні до Трампа, також відреагували на поразку Білла Кессіді та його дії. "Білл хороший сенатор, але він зробив політичне рішення, – сказав Ліндсі Грем. "І якщо ви спробуєте знищити президента Трампа, ви програєте - бо це партія Дональда Трампа".