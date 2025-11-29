Трамп закінчується

Нове опитування найавторитетнішого Gallup: рейтинг Трампа котиться у прірву. Не схвалюють його діяльність вже 60% (+6 порівняно з попереднім опитуванням), схвалюють лише 36% (-5).

Такі показники (навіть краще на один відсоток) з американських президентів за опитуваннями Gallup мав лише Байден після відомих дебатів, які призвели до того, що він відмовився від наміру знову балотуватися у президенти. Трамп - кульгава качка, що шкутильгає до свого фіналу. Не треба так серйозно реагувати на його маячні вимоги та заяви.

Апдейт. Думаю, що сьогоднішня грізна заява Трампа про закриття неба над Венесуелою пов'язана з інформацією щодо подальшого падіння його рейтингу. Старий вирішив за прикладом інших претендентів у "батьки народу" підняти свою популярність маленькою переможною війною. Однак ні на що серйозне він не здатний — як завжди підміняє реальність інформаційним галасом. США зараз не готові до масштабної сухопутної інтервенції до Венесуели, а інакше режим Мадуро не повалити.