Путінський режим готує дітей до війни проти Європи

Путін веде війну не лише проти України. Путін веде війну проти Європи, проти всіх європейських інститутів, проти вільного світу. І це кажу вам не я, Гаррі Каспаров. Я лише повторюю те, що Володимир Путін послідовно демонструє світові вже понад два десятиліття.

Мета Володимира Путіна була, є і буде – і немає жодних ознак того, що вона змінилася, – відновлення Російської імперії та відтіснення НАТО до кордонів 1997 року. Україна зараз є головною метою, але не кінцевою. І проблема в тому, що Європа досі не хоче цього визнати. Це не теоретична загроза. Це реальна небезпека.

Путін – це війна. Продовження війни. Розширення війни. Війна стала киснем цього режиму, хребтом російського суспільства. Від самої верхівки влади до дитячого садка – війна, війна, війна, війна.

Просто подивіться на російський бюджет. Подивіться на кожне рішення уряду. Вони планують підготувати мільйон операторів дронів до 2030 року. Вони вже працюють з дітьми у другому та третьому класах школи. Спробуйте здогадатися, навіщо.

Вибір дуже простий. Все як у шахах: або чорне, або біле. Але, на відміну від шахів, тут немає нічиєї.

Або переможете ви, або переможе Путін.

З виступу на конференції Леннарта Мері в Таллінні.