ЦБР готується до банківської кризи

Віталій Шапран

ЦБР проінформував про власну підготовку до банківської кризи

На минулому тижні ЦБР в пориві дискусії з АСВ опублікував інформацію, що він активно готується до банківської кризи в рф.

Чиновник ЦБР публічно почав перейматись тим, що всі наслідки попередніх банкрутств банків фінансувались: (А) за рахунок коштів ЦБР; (В) за рахунок коштів державного бюджету, а зараз ці обидва джерела по факту недоступні.

Ще б пак, федеральний бюджет з дірою в 6 трлн за 4 місяці, а консолідований з діркою в 9-10 трлн рублів (Мінфін рф не може навіть опублікувати дані по консолідованому бюджету рф).

Що стосується ЦБР, то там є доволі великі проблеми з балансом, і вже не до банкрутств банків, тут хоча б навіженого перестраховика РНПК врятувати. Тож ЦБР і АСВ активно думають, де брати кошти на порятунок банків, а точніше – на спасіння коштів їх вкладників. Поки що вони нічого розумнішого не придумали, крім як збільшити розмір відрахування самих банків до АСВ.

Тож можемо констатувати факт: ЦБР не готовий до банківської кризи, але готується.

Джерело:facebook.com

