Путін відмовився припинити війну після введення Трампом нових санкцій і пригрозив "ошеломляющим ответом" на удари Tomahawk по рф.

Таке трактування буквально означає, що у рф взагалі немає розуміння, яким чином можна відповісти на санкції від США.

Швидше за все, на "барикади" протистояння із США виженуть придворних фріків (МедвЕд) та штатних пропагандистів, які будуть один поперед одного нахвалювати руzzia вандерфаффе та погрожувати невідомим ворогам "радиоактивным пеплом".

В той же час, очільник Российского фонда прямых инвестиций - Кирило Дмітрієв буде продовжувати постити в соцмережах твіти з голубом миру, тегати Ілона Маска та пропонувати майбутнє вигідне співробітництво із США.

Кремлю важливо зберігати баланс між емоційними та постановочними погрозами, але ні в якому разі не допустити реальної сварки і не зіпсувати стосунки.

А ось моя найулюбленіша цитата: "Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением".

Як іронічно ….