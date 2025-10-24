За війну в Україні буде платити російський пролетаріат, малий бізнес та ІТ

На минулому тижні справжню порцію правди російські ЗМІ вичавили з міністра фінансів рф Антона Сілуанова. Почалось з того, що Сілуанов поскаржився, що всі їх експерименти минулих років з податком на розкіш не призвели до позитивних результатів. Крім того, підвищувати податок на прибуток банків російський Мінфін відмовився. Типу в нього був вибір.

На минулому тижні ВТБ знову поправляв ліквідність, продавши готель Hyatt Regency у Петрівському парку в Москві (бідне керівництво ВТБ, куди ж вони тепер будуть до дівчат та хлопців їздити)). Ряд російських банків ходить по лезу, оскільки помітна частина їх прибутків до кінця року піде на резерви по кредитним операціям. Тож яке там може бути підвищення податків.

Нафтовим компаніям та НПЗ податки також підвищувати не можна. Дійсно, в них так багато витрат на "позапланові ремонти" НПЗ, їм навпаки пільги ввели по демпферу.

Вугільники, металурги, лісники та навіть виробники паперу в кризі, їх також не подоїти. Виробників добрив можна було б подоїти, але там власник цілого ряду компаній – особисто путін, та і вартість їх продукції прямо впливає на ціни на продовольство.

Ще в рф зростає ВПК, але обкладати його податками не можна, оскільки сам ВПК фінансується з бюджету рф.

Тож якщо перебрати всі галузі, то залишаються тільки ІТ-компанії, малий бізнес та населення. Останні 2 категорії отримають подарунок у формі підвищення ПДВ на 2%, а для ІТ-компаній федеральний уряд підготував окремий подарунок у формі ліквідації пільг виробникам програмного забезпечення (ПЗ).

"Подарунок" призведе до зростання ціни на російське ПЗ на 40%. Тому ІТ-компанії вже побігли до царя бити чолом і пропонувати залишити пільги, але підвищити податок на прибуток (хто б сумнівався, його швидко оптимізують). Отже, по факту головна ставка при збільшенні податкових надходжень йде на ПДВ як податок, який торкнеться всіх. Звісно, крім тих, хто в тіні.