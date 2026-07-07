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Процес занепаду економіки РФ йде за планом

Валерій Пекар

Процес занепаду економіки РФ йде за планом
Процес занепаду економіки РФ йде за планом

На кожен допис про проблеми російської економіки приходить купа коментаторів, які кажуть, що нам вже чотири роки обіцяють, а вона все не завалюється, тож всі ці обіцянки нічого не варті.

Давайте розберемося.

Ніхто не обіцяв і не обіцяє "два-три тижні". Величезна мобілізована економіка не може завалитися за місяці чи навіть за пару років. Процес її занепаду поступовий, головне, щоб він був невідворотним, тобто щоб не було ознак одужання.

А який тоді сенс в цих дописах?

Систематичні дописи на тему російської економіки мають на меті підтвердити, що ознак одужання нема, процес занепаду йде по плану, більше того – потроху набирає темп.

Тут коментатори скажуть, що поки товстий сохне, тонкий здохне. І будуть праві. Товстий – це Європейський Союз, який підтримує Україну фінансово (і тому важливо тримати цей контакт, робити євроінтеграційні реформи, виконувати взяті на себе зобов'язання тощо). Тонкий – це росія, якій сьогодні не допомагає ніхто: Іран сам ледве живий, Північна Корея має великі щоки і порожній шлунок, а Китай акуратно виснажує росію, водночас не допускаючи стрімкого колапсу.

Швидко тільки в казках буває.

Божі млини мелють дуже повільно, але невідворотно.

Джерело:Фейсбук Валерія Пекаря

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