Уряд РФ закручують росіянам гайки після невдалого збору податків

доходів бюджету. Росіяни на ініціативу уряду відреагували зменшенням активності в бізнесі, а також масовою оптимізацією та ухиленням від великих податків.

Втім, путінська команда в своєму бажанні зібрати гроші на війну не здається. ЦБР розпочав війну з дропами (тими, хто задає свої банківські картки в оренду). І хоча ЦБР прозвітував, що середня сума обігу через такі картки зменшилась до 150 тис., а середній строк життя картки дропера становив всього одну добу, проте в успіхі банківського регулятора ніхто не вірить.

Секрет гарної статистики ЦБР в тому, що вона рахується тільки по виявленим дроперам, а не виявлені "орендодавці карток", як правило, до статистики не потрапляють.

Одночасно Держдума рф розглядала можливість надати податківцям автоматичний доступ до рахунків росіян. Але згодом це вирішили зробити тільки для рахунків людей з доходом більше 2,4 млн рублів на рік.

Тут я щиро хочу побажати ЦБР та уряду рф не зупинятись, оскільки масові блокування карток росіян у пориві боротьби з дроперами та автоматичний доступ податкової до рахунків росіян точно не будуть сприяти притоку коштів у банківську систему рф, а саме російські банки є головними покупцями урядових облігацій та кредитів регіонам.

Врешті решт, на завершені тижня Мінфін рф вирішив "взяти касу": орендодавців комерційної нерухомості площею понад 3000 квадратів хочуть зобов’язати перевіряти у орендарів наявність працюючих касових апаратів.

Заходи, які вживають ЦБР та уряд рф по відношенню до платників податків, яким підвищили податки, будуть неефективними, а більш жорстке адміністрування податків висмокче з бюджету рф більше ніж принесе туди коштів. Тому уряд рф шукає нових "податкових агентів" та намагається зробити революцію у фіскальному секторі.

Практика показала, що росіяни не будуть у відповідь робити революцію для уряду, а будуть мовчки шукати нові схеми ухилення.

Ситуація стала б ще більш цікавою, якби Україна знайшла засоби допомогти росіянам менше платити податків (особливо до федерального бюджету, звідки фінансується війна), але про це вже в наступних дописах.