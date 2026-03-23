Чому окупація Естонії поки відміняється

Останніми днями в українських соцмережах та соцмережах російскої політеміграції зʼявився шквал публікацій про те, що Путін готується до нападу на одну з Балтійських країн. Давайте спробуємо розібратися, наскільки це взагалі реалістично?

Аргументи тих, хто говорить про Нарвську республіку

– Росія прийняла закон про застосування армії проти країн де арештовують росіян;

– НАТО вмерло і нічого не зможе зробити;

– Росії достатньо взяти Нарву без Талліна і це вже символізуватиме смерть НАТО, як такого;

– Росіяни вважають, що європейці проковтнуть і не будуть захищатися;

– США застрягли в Ірані і не зможуть ( не будуть) допомагати Європі;

– Китай є союзником Росії і потребує смерті НАТО через анексію частини ЄС Росією.

Тепер давайте спробуємо зрозуміти, наскільки ці аргументи є реалістичними.

– Почати треба з того, що закон про застосування сили проти країн, які арештовують росіян є частиною гри проти арештів суден так званого тіньового флоту. Цей закон має налякати балтійські країни і не допустити зупинки нафтового транзиту;

– Відповіді на питання, що робитимуть європейці в разі нападу на Балтійську країну не існує. Ми можемо говорити виключно в теоретичних моделях. Ситуація реально 50 на 50 і Росія це також розуміє;

– Створення російського плацдарму в Нарві з подальшою вʼялою позиційною війною не вирішує головного завдання РФ – розвалу ЄС, як економічного і потенційно воєнного гравця. Для вирішення цієї задачі потрібна довга і значно ширша війна ніж просто окупація умовної Нарви;

– Більше того, напад на умовну Естонію також ставить хрест на поверненні росіян на ринки ЄС;

– Китай категорично не зацікавлений в будь-якій війні на території ЄС, бо це реально впливатиме на його бізнес інтереси.

Фактор Білорусі

В нинішній ситуації, коли США почали гру "отримати доступ, а потім контроль над виробництвом калійних добрив", Білорусі вкрай складно буде надати територію для розгортання наступу на Литву та Латвію. Це частково зменшує воєнні можливості Росії.

Повернення в Європу чи війна?

– Справді, зараз у росіян є унікальне вікно можливостей для нападу на Балтію. Але, повторюся, напад на Балтію перекреслює будь-які можливості для повернення на ринки Європи, що є однією з глобальних цілей Москви (трек Дмітрієва саме про це).

– Війна в Ірані, якщо вона триватиме ще пару місяців, призведе до реального дефіциту нафти та газу. Росія вже почала дві інформаційні кампанії: а) істерія щодо нападу на Балтійську країну; б) Європа має повернутися до російського газу, бо він дешевший (зняття санкцій).

– Ця логіка не передбачає війни. Війна в Балтії поставить хрест на газовій логіці.

– Війна, як така, можлива лише в контексті пророцтва, що саме по собі збувається. Іншими словами, вона можлива лише в випадку, коли росіяни настільки впадуть в свою пропагандистську істерію, що самі в неї повірять.

– Також ми маємо памʼятати, що Кремль живе в двох прямо протилежних логіках: розвалу ЄС і повернення на ринок ЄС, як найбільш маржинальний ринок для Росії. Ця дихотомія може провокувати прямо протилежні рухи росіян.

Чому Росія не веде масовані обстріли України?

– Відсутність масованих обстрілів останніми днями пояснюється, перш за все, війною в Ірані. Росія резонно вважає, що ще кілька тижнів такої війни виснажить запаси ППО в США і через умовний місяць ми опинимося в ситуації, коли не зможемо відбивати регулярні масовані повітряні атаки росіян через брак засобів для ППО та ПРО;

– Росіяни вважають, що війна в Ірані дозволяє їм довгий час не вести переговори;

– Зараз росіяни будуть, судячи з всього, концентруватися на Запоріжжі, як ключовій точці цього етапу війни. Вони вважають, як я розумію, що саме Запоріжжя є їхньою точкою для переходу на правий берег. Це малореалістично, але Путін зараз вірить в це. Так само, як рік тому він вірив в літній наступ.

– Виходячи з цієї логіки, наступ на Естонію чи Латвію малореалістичний і залежить виключно від емоційних, а не логічних побажань Володимира Путіна.