Отелі для алкоголиків, або Російські традиції

Про російські північні традиції.

В одному з портових міст рф досить довго існувала велика проблема. Моряки з кораблів, що приходили в порт, сильно пиячили і часто "забували" повернутись до початку нового рейсу. Адміністрація міста давала портовій владі дозвіл збирати матросів п’яними. Забирали всіх тих, хто спав на вулицях головою в напрямку порту.

Вважалось, що людина "йшла на роботу і заснула". Звісно, часто траплялось таке, що замість матросів хапали містян, які "відпочивали" на вулицях головою в напрямку порту, і ті вже просинались в морі.

В решті решт місцева влада вирішила проблему сортування морських і неморських алкоголіків. В місті побудували спеціальний готель для "відпочинку" моряків. Чесно кажучи, прочитавши таке, я думав, що це байка. Виявилось, що історія появи готелю в одному з північних міст рф цілком реальна. Уявляю, що там коїться в їх армії.