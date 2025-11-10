Отели для алкоголиков, или Русские традиции

О русских северных традициях.

В одном из портовых городов России достаточно долго существовала большая проблема. Моряки с приходивших в порт кораблей сильно пьянствовали и часто "забывали" вернуться к началу нового рейса. Администрация города давала портовым властям разрешение собирать матросов пьяными. Забирали всех спавших на улицах головой в направлении порта.

Считалось, что человек "уходил на работу и заснул". Конечно, случалось, что вместо матросов хватали горожан, которые "отдыхали" на улицах головой в направлении порта, и те уже просыпались в море.

В конце концов, местные власти решили проблему сортировки морских и неморских алкоголиков. В городе построили специальную гостиницу для "отдыха" моряков. Честно говоря, прочитав такое, я думал, что это басня. Оказалось, что история появления гостиницы в одном из северных городов России вполне реальна. Представляю, что там творится в их армии.