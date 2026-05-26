Обидва сценарії розвитку подій в Ірані продовжують бути поганими для РФ

Затягування відкриття судноплавства в Перській затоці все більше впливає на глобальну економіку і фактично уповільнює її. На минулому тижні вийшла статистика, яка показала, що:

Китай у березні скоротив імпорт скрапленого газу до мінімуму за вісім років

Індія у березні скоротила імпорт скрапленого газу до трирічного мінімуму

Постачання скрапленого газу до Японії у квітні впало до рівнів епохи до аварії на "Фукусімі", а імпорт нафти взагалі знизився до історичного мінімуму

Загрозливі дані надходили і з Перської затоки. Наприклад, Саудівська Аравія у березні скоротила видобуток нафти на 36% м/м, експорт – на 31,6%. Країни Близького Сходу, звісно, мають великий запас коштів, але як що так піде і далі, то він також почне худнути.

Як я і писав 2 тижні тому, на порядку денному зараз є 2 можливі варіанти розвитку подій:

Затягування війни в Ірані і глобальна криза, яка скоротить споживання нафти та іншої сировини, що миттєво негативно відобразиться на економіці рф, але ще кілька місяців перед повною катастрофою буде підживлювати російську воєнну машину. Швидке відкриття Ормузської протоки, вихід на ринок нафти з 1,5 тисячі танкерів, які там застрягли, поява на ринку нафти з ОАЕ, яка вже вийшла з ОПЕК, та збільшення видобутку в СА, Катарі та інших країнах Близького Сходу. Миттєвий обвал цін на нафту швидко нанесе нищівного удару по бюджетній системі рф і сильно ослабить можливості для країни-агресора далі вести війну.

Який сценарій реалізується – залежить від деталей відносин між США та Іраном. Але з огляду на те, як в Кремлі скаженіє путін, в Москві не виключають іншого варіанту розвитку подій і бояться втратити вже не стільки операційній контроль на фронті, скільки всередині рф.